Apple, iPhone için AirDrop, StandBy ve Apple Music’e daha fazla özellik ve birkaç önemli hata düzeltmesi getiren iOS 17.1’i yayınladı. Yazılım güncellemesi iOS 17‘yi çalıştırabilen iPhone’lardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. iOS 17.1 güncellemesi birçok yenilik ve hata düzeltmesi ile beraber geldi.
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iOS 17.1 ile Gelen Yenilikler Neler?
iOS 17.1 güncellemesinde birçok yenilik bulunuyor. Zaten daha önceki beta sürümlerinde birçok yeniliği görmüştük. Apple cephesi bütün bu yenilikleri yeni güncellemenin sürüm notlarında bizlerle paylaşmış durumda.
AirDrop
- AirDrop menzilinden çıktığınızda içerik internet üzerinden aktarılmaya devam eder
StandBy
- Ekranın ne zaman kapanacağını kontrol etmek için yeni seçenekler eklendi (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max)
Müzik
- Favoriler şarkıları, albümleri ve çalma listelerini içerecek şekilde genişletildi ve favorilerinizi kitaplıkta görüntülemek için filtreleyebilirsiniz.
- Yeni kapak resmi koleksiyonu, çalma listenizdeki müziği yansıtmak için renk değiştiren tasarımlar sunuyor.
- Şarkı önerileri her çalma listesinin altında görünür ve çalma listenizin havasına uygun müzik eklemeyi kolaylaştırır.
Bu güncelleme ayrıca aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içeriyor:
- Kilit Ekranında Fotoğraf Karıştırma ile kullanmak için belirli bir albüm seçme seçeneği
- Matter kilitleri için ev anahtarı desteği
- Cihazlar arasında senkronize edilen Ekran Süresi ayarlarının güvenilirliği artırıldı
- Bir Apple Watch’u aktarırken veya ilk kez eşleştirirken Önemli Konum gizlilik ayarının sıfırlanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir
- Başka bir çağrıdayken gelen arayanların adlarının görünmemesine neden olan bir sorunu çözer
- Özel ve satın alınan zil seslerinin metin tonunuz için seçenek olarak görünmemesine neden olan bir sorunu giderir
- Klavyenin daha az yanıt vermesine neden olabilecek bir sorunu giderir
- Çarpışma algılama optimizasyonları (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)
- Görüntü kalıcılığına neden olabilecek bir sorunu düzeltir
iOS 17.1 genelde iPhone 14 ve iPhone 15 serisi odaklı yeniliklere sahip olsa da, uyumlu tüm cihazların güncellemeyi aldığını görüyoruz.
Uyumlu iPhone’ların listesi şu şekilde:
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone SE (2. ve 3. nesil)
iOS 17.1 kullanıma sunulduğuna göre, iOS 17.2’nin yakında geliştirici ve herkese açık beta testlerine girmesini bekleyebiliriz. Bir sonraki beta sürümü geldiğinde Apple’ın yeni Journal özelliği gibi daha fazla iOS 17 özelliği göreceğimizi umuyoruz.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!