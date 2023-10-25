Apple, iPhone için AirDrop, StandBy ve Apple Music’e daha fazla özellik ve birkaç önemli hata düzeltmesi getiren iOS 17.1’i yayınladı. Yazılım güncellemesi iOS 17‘yi çalıştırabilen iPhone’lardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. iOS 17.1 güncellemesi birçok yenilik ve hata düzeltmesi ile beraber geldi.

iOS 17.1 ile Gelen Yenilikler Neler?

iOS 17.1 güncellemesinde birçok yenilik bulunuyor. Zaten daha önceki beta sürümlerinde birçok yeniliği görmüştük. Apple cephesi bütün bu yenilikleri yeni güncellemenin sürüm notlarında bizlerle paylaşmış durumda.

AirDrop

AirDrop menzilinden çıktığınızda içerik internet üzerinden aktarılmaya devam eder

StandBy

Ekranın ne zaman kapanacağını kontrol etmek için yeni seçenekler eklendi (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max)

Müzik

Favoriler şarkıları, albümleri ve çalma listelerini içerecek şekilde genişletildi ve favorilerinizi kitaplıkta görüntülemek için filtreleyebilirsiniz.

Yeni kapak resmi koleksiyonu, çalma listenizdeki müziği yansıtmak için renk değiştiren tasarımlar sunuyor.

Şarkı önerileri her çalma listesinin altında görünür ve çalma listenizin havasına uygun müzik eklemeyi kolaylaştırır.

Bu güncelleme ayrıca aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içeriyor:

Kilit Ekranında Fotoğraf Karıştırma ile kullanmak için belirli bir albüm seçme seçeneği

Matter kilitleri için ev anahtarı desteği

Cihazlar arasında senkronize edilen Ekran Süresi ayarlarının güvenilirliği artırıldı

Bir Apple Watch’u aktarırken veya ilk kez eşleştirirken Önemli Konum gizlilik ayarının sıfırlanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir

Başka bir çağrıdayken gelen arayanların adlarının görünmemesine neden olan bir sorunu çözer

Özel ve satın alınan zil seslerinin metin tonunuz için seçenek olarak görünmemesine neden olan bir sorunu giderir

Klavyenin daha az yanıt vermesine neden olabilecek bir sorunu giderir

Çarpışma algılama optimizasyonları (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)

Görüntü kalıcılığına neden olabilecek bir sorunu düzeltir

iOS 17.1 genelde iPhone 14 ve iPhone 15 serisi odaklı yeniliklere sahip olsa da, uyumlu tüm cihazların güncellemeyi aldığını görüyoruz.

Uyumlu iPhone’ların listesi şu şekilde:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iOS 17.1 kullanıma sunulduğuna göre, iOS 17.2’nin yakında geliştirici ve herkese açık beta testlerine girmesini bekleyebiliriz. Bir sonraki beta sürümü geldiğinde Apple’ın yeni Journal özelliği gibi daha fazla iOS 17 özelliği göreceğimizi umuyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!