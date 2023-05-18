Cupertinolu teknoloji devi Apple uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde iOS 16.5 güncellemesini test ediyordu. Bugün ise firma bu güncellemeyi herkes için indirime sundu. Peki, bu güncelleme ne gibi yenilikler barındırıyor?

Bu güncelleme aslında iOS 17’den önceki son büyük çaplı güncelleme olacak gibi görünüyor. Güncelleme LGBT dışında bir yenilik getirmiyor. Sistemde yaşanan sorunları çözdüğünü belirten Apple, bu güncellemeyi yüklemenizi tavsiye ediyor.

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Eğer iPhone sahibiyseniz Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son güncellemeyi indirip yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın yüzde 70’ten fazla olduğuna ve Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olmayı unutmayın.

Aşağıdan güncelleme ile gelen yeniliklere ulaşabilirsiniz.

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