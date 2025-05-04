Xiaomi AI görsel oluşturma aracı yayınlandı. Teknoloji devi Xiaomi, son olarak tanıttığı yapay zekâ destekli fotoğraf dönüştürme aracıyla, retro Polaroid estetiğini günümüz dijital dünyasına yeniden kazandırıyor. Xiaomi AI görsel oluşturma aracı, yalnızca birkaç tıklamayla sıradan fotoğrafları, nostaljiyle harmanlanmış ikonik karelere dönüştürüyor. Peki AI görsel oluştuma nasıl kullanılır?

Xiaomi AI görsel oluşturma aracı polaroid görseller oluşturuyor!

Xiaomi AI görsel oluşturma özelliği sayesinde, ister Xiaomi kullanıcısı olun ister farklı bir cihazla erişin, bu hizmete herkes ulaşabiliyor. Yapay zekâ, klasik beyaz çerçeve, hafif solgun renk tonları ve nostaljik doku gibi detaylarla fotoğrafları adeta birer Polaroid kareye dönüştürüyor. Bu deneyim, özellikle sosyal medyada özgün içerik üretmek isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

Xiaomi AI görsel oluşturma aracı, MiMo-7B adlı gelişmiş açık kaynak yapay zekâ modeli temelinde çalışıyor. Söz konusu modelin, OpenAI ve Alibaba gibi devlerin çözümlerine kıyasla daha az parametreyle daha etkili sonuçlar verdiği belirtiliyor. Bu teknoloji, görsel işleme alanında Xiaomi’nin ne kadar ileri gittiğini açıkça ortaya koyuyor.

Xiaomi AI görsel oluşturma aracı nasıl kullanılır?

Yeni nesil Xiaomi AI görsel oluşturma aracını kullanmak son derece kolay:

Tarayıcınızdan Xiaomi AI platformu‘na gidin. Xiaomi hesabı oluşturmanız istenirse, oluşturun ve devam edin. Açılan ekranda, dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı cihazınızdan yükleyin. Yapay zekâ motoru birkaç saniye içinde görseli işler. Oluşturulan Polaroid tarzı görüntü ekranınıza yansır. Tek tıkla fotoğrafı indirebilirsiniz.

Xiaomi AI görsel oluşturma aracı, yalnızca teknolojik yenilik sunmakla kalmıyor; aynı zamanda geçmişin izlerini dijital dünyaya taşıyor. Kullanıcılar için sade, hızlı ve nostaljik bir deneyim sunan bu çözüm, aynı zamanda Xiaomi’nin yaratıcı yapay zekâ vizyonunu da ortaya koyuyor.

İlginizi Çekebilir: Türk Dil Kurumu Türkçe düşünen yapay zeka modeli geliştiriyor!

Bu tür özelliklerle yalnızca donanım değil, yaratıcılık da Xiaomi’nin odağında yer alıyor. Xiaomi AI görsel oluşturma aracıyla siz de kendi retro albümünüzü oluşturmaya bugünden başlayabilirsiniz.