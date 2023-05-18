Apple Türkiye bugün itibariyle tüm ürünlerinde fiyat güncellemesi yaptı. Bu güncellemeyi artan döviz kuru sebebiyle kendi fiyatlarını korumak için yapıyor. Peki değişen fiyatlarla beraber güncel durum ne oldu?

Şuanda Apple tarafında güncel fiyatıyla satın alabileceğiniz en ucuz telefon iPhone SE 3.Nesil ve fiyatı da 18.500 TL. iPhone 14 serisi bir telefon almak isterseniz de cebinizden en az 35.999 TL’nin çıkması gerekiyor. Bilgisayar tarafında ise M1 işlemcili MacBook Air için ise vermeniz gereken ücret 23.999 TL olmuş durumda.

Diğer ürünlerin fiyatlarının ne kadar zamlandığını videnun içerisinde bulabilirsiniz. Peki siz Apple’ın yaptığı bu fiyat güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Güncel fiyatlarıyla herhangi bir Apple ürünü satın alabiliyor musunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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