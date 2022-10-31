iOS 16’nın bir sonraki büyük güncellemesi olan iOS 16.2, birçok önemli yenilikle geliyor. Geçtiğimiz hafta beta testleri başlayan iOS 16.2 sürümü, Apple’ın iOS 16 tanıtımında yer verdiği birçok özelliğin eklendiği sürüm olabilir.

Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanınan Bloomberg analisti Mark Gurman, önemli değişikliklere ev sahipliği yapması beklenen sürümün kararlı halinin çıkış tarihini de paylaştı!

Aralık Ortasında Yayınlanabilir!

Mark Gurman’ın 2022 yılının kalan kısmındaki beklentilerini paylaştığı yazısında, iOS 16.2’nin Aralık ayının ortasında yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Bunun oldukça makul bir beklenti olduğunu ve Apple’ın genelde devam ettirdiği trendlere uygun olduğunu söylemek mümkün.

iOS 16.2 ile Neler Gelecek?

iOS 16.2 halen beta test aşamasında olduğu için, henüz tam olarak ne getireceğini söylemek zor. Ancak Apple’ın şimdiye kadar yayınladığı betalarda birçok farklı yenilik bulunuyor.

1. Spor Müsabakaları İçin “Canlı Aktiviteler”

iOS 16.2 ile “Canlı Aktiviteler” özelliği iPhone’lara geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar takip ettikleri spor müsabakalarının sonuçlarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecek.

Kilit ekranı kısayolu olarak eklenecek olan bu özelliğin, şimdilik yalnızca seçili ülkelerde ve spor dallarında kullanılabilir olduğunu belirtelim. Türkiye ilk etapta bu özelliğin desteklendiği ülkeler arasında yer almıyor.

2. Kilit Ekranında “Uyku” Kısayolu

iPhone modelleri, uyku takibi yapabilmeleriyle öne çıkıyordu. Yeni sürümle beraber, kullanıcılar üç farklı uyku kısayolunu kilit ekranında görüntüleyebilecek.

Bu kısayollar arasında; yatakta geçirdiğiniz vakti gösteren küçük bir kısayol, yine yatakta geçirdiğiniz vakti gösteren ve çeşitli animasyonlara sahip bir başka kısayol ve uyku kalitenizi gösteren bir grafik yer alıyor.

3. Freeform Uygulaması

Apple’ın WWDC’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) duyurduğu Freeform uygulaması, kullanıcıların dostlarıyla veya çalışma arkadaşlarıyla çeşitli çizimleri, metinleri, videoları, görselleri ve buna benzer diğer belgeleri paylaşmasını sağlıyor.

Bu uygulama ilk etapta kullanıma sunulmamış olsa da, iOS 16.2 beta sürümlerinde bu uygulama kullanılabiliyor. Kararlı sürümde de Freeform uygulamasının bulunması bekleniyor.

4. iPad’e İkinci Ekran Desteği

iOS 16.2 ile beraber yayınlanacak olan iPadOS 16.2 de önemli bir yeniliğe ev sahipliği yapacak. Apple, iPadOS 16’yı kullanıcılara sunmadan önce, Sahne Yöneticisi ve İkinci Ekran özelliklerinin gecikebileceğini söylemişti. İkinci Ekran özelliği, yeni sürüm ile desteklenen iPad modellerine geliyor.

Bu sayede kullanıcılar iPad’lerini ikinci bir ekrana bağlayarak daha geniş bir çalışma alanı elde edebilecek.

Sonuç

iOS 16.2 sürümünün iOS 16’nın en büyük güncellemelerinden biri olacağını söylemek yanlış olmaz. Bizler de iOS 16.2’nin daha neler getireceğini merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 16.2’ye geçmeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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