Bloomberg’den Mark Gurman, Cupertino merkezli teknoloji devinin yeni nesil Mac’lerini önümüzdeki yılın başlarında tanıtacağını bildirdi. Şirketin MacBook Pro’ları 2023’ün ilk çeyreğinde tanıtmayı hedeflediğini de ekliyor. Apple’ın Ocak-Mart ayları arasında ürün lansmanı yapmadığı düşünüldüğünde bu oldukça sıra dışı görünüyor.

Gurman’a göre Apple yeni ürünlerini nadiren Ocak ya da Şubat aylarında piyasaya sürüyor, bu nedenle yeni Mac’lerin Mart ayının ilk yarısı civarında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın bu yıl Mac Studio gibi yeni Mac’leri hep o ay piyasaya sürmesi de bunu kanıtlıyor.

Gurman, Apple’ın M2 tabanlı 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar da dahil olmak üzere yükseltilmiş cihazları 2023’ün ilk çeyreğinde macOS Ventura 13.3 ve iOS 16.3 ile birlikte piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bu yazılım yükseltmelerinin Şubat başında ya da Mart başında yapılması bekleniyor.

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Apple CEO’su Tim Cook, şirketin son kazanç çağrısı sırasında tatil öncesinde Apple’ın “ürün diziliminin belirlendiğini” iddia etti ve muhtemelen bu yıl yeni ürün duyurusu yapılmayacağını belirtti.

Daha önce bildirildiği üzere Apple, 24 CPU çekirdeği (16 performans ve sekiz verimlilik), 76 grafik çekirdeği ve 192 GB RAM’e sahip bir Apple Silicon Mac Pro’yu test ediyor. Gelecek yılın yeniden tasarlanan MacBook Pro’ları, Mac Pro’ya güç verecek olan “M2 Ultra” ve “M2 Extreme” CPU’lara sahip olacak.

Ayrıca, yeni Mac’ler önümüzdeki yıla kadar satışa sunulmayacak olsa da, şirket hala bazı yazılımlar üzerinde çalışıyor. Bu hafta beta testlerine başlanan iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 güncellemelerinin Aralık ayı ortalarında yayınlanması bekleniyor.

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