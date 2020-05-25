Haber
iOS 11 sonrası tüm sürümleri destekleyen JailBreak aracı yayınlandı
Bugün itibariyle iOS işletim sistemi üzerinde çalışan hack grubu Unc0ver’a ait yeni jailbreak aracı yayınlandı. Mevcut araç, iOS 11 itibariyle, iOS 13.5 sürümü de dahil olmak üzere güncel tüm sürümler üzerinde çalışabiliyor.
Grup, iOS 11 sonrası tüm sürümlerde çalışan aracın, zero-day açığına dayandığını ve cihaz için pil performansında herhangi bir olumsuzluk yaratmadığını vurguluyor. Geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan jailbreak araçlarına baktığımızda, Apple hizmetlerinin de stabil olarak çalıştığı vurgulanan sürüm, iOS jailbreak sürümleri arasına adını altın harflerle yazdırıyor. Unc0ver’ın baş geliştiricisi yaptığı açıklamada; jailbreak aracının, mevcut kurallara istisnalar ve arka kapılar eklediğini, ayrıca cihaz içerisinde bulunan hassas kullanıcı bilgileri içeren bölümlere erişmediğini vurguluyor.
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Jailbreak, kullanıcıların işletim sistemi üzerinde daha fazla yetkiye sahip olmasını ve Apple’ın kısıtladığı uygulamalara erişim sağlayabilmemizi mümkün kılıyor. Jailbreak aracının açık kaynaklı olmadığını da düşündüğümüzde, işlemi cihazınıza uygulamak sizlere kalmış. Ayrıca jailbreak sürümlerin cihazınız için özellikle kurulum aşamasında yapılan yanlışlarla beraber ciddi sorunlar yaratabileceğini de ekleyelim. İşletim sisteminizde çeşitli güvenlik sorunları yaratmamak istiyorsanız jailbreak işlemlerinden uzak durmalısınız.
Unc0ver grubuna ait internet adresi için buraya dokunabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Plus için tasarımı belli oldu iddiası!
Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy Note 20 ailesini çok yakın bir zamanda çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre Plus modelin tasarımı belli oldu.
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Galaxy Note 20 Plus için üç büyük kamera iddiası!
Samsung, sevilen serisi Galaxy Note için geri sayımı sürdürüyor. Akıllı telefon dünyasında kendine has ve pek rakibi olmayan serinin yeni üyeleri yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacak. Çıkışına az bir süre kala cihaz hakkında ortaya atılan iddialar da fazlalaşıyor. Son gelen iddia ise, cihazın tasarımının belli olduğu yönünde oldu. Twitter‘da yaptığı sızıntılar ile gündem olan Steve McFly, Galaxy Note 20 Plus cihazına ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaştı. Tasarım detaylarının yer aldığı görsellerde bazı yenilikler mevcut. Genel hatlarıyla bir önceki seriye oldukça benzeyen cihaz farklılığı kamera konusunda gösteriyor. Görsellere göre cihazın arka tarafta üç adet oldukça büyük boyutta kamerası olduğu görülmekte. Ayrıca cihazın kendi boyutunun da büyüyeceği iddia edilirken. İlk iddialara göre ekranı tam 6.9 inç olacakmış.
And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY
— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020
Kalan tasarım detaylarının Note 10 serisiyle hemen hemen aynı olacağı düşünülen cihaz neredeyse tablet boyutunda olacak görünüşe göre. Kendine has kullanım tipi ve kullanıcı profili olan cihaz aynı zamanda bu yıl Samsun tarafından üretilmiş en kuvvetli cihaz olarak görülüyor. Her ne kadar iddialar Plus model için geçerli olsa da kameraların baz model için de aynı büyüklükte olacağı düşünülüyor. Ağustos ayında tanıtımı yapılacak seri, ilerleyen günler de bizlere yeni bilgiler sunacak mı merakla bekliyor olacağız.
Akıllı TV
Realme Smart TV resmi olarak duyuruldu!
Akıllı telefonları ile bilinen Realme, ilk akıllı televizyonu olan Realme Smart TV‘yi bugün tanıttı. Cihazın 43 inç ve 32 inçlik iki boyutu bulunacak. 32 inçlik model 80 cm, 43 inçlik model ise 108 cm boyunda olacak. Televizyonlarda çerçevesiz LED ekran, Android TV, Dolby ses sistemi ve dört çekirdekli CPU bulunacak.
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Realme Smart TV hangi özelliklere sahip olacak?
Realme Smart TV, Chroma Boost özelliğini akıllı telefonlardan alıp televizyona entegre olarak çalıştıracak. Yapay parlaklık, kontrast, renk, saflık ve netlik ile geliştirilen cihaz 400 nit parlaklığa kadar çıkabilecek. Televizyonun izleme açısı 178 derece olacak ve bu, düşük maliyetli televizyonlar için oldukça iyi bir değer. Realme ve MediaTek ortak bir şekilde dört çekirdekli CPU bulunan özelleştirilmiş bir yonga seti geliştirdiler. Bu yonga setinde dört Cortex-A53 ünitesi ve Mali-470 MP3 GPU bulunuyor. Cihazda 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
“Sürekliyici bir sineme deneyimi” için Realme Smart TV 32 inç boyutunda, 8.7 mm inceliğinde ekranı ve ultra ince çerçeveleriyle gelecek. TV‘nin içinde iki çift hoparlör bulunuyor. Her ikisi de simetrik olarak yerleştirilmiş ve 24W Dolby Audio bulunduruyor. Realme ayrıca 100W Soundbar‘ı tanıttı ancak ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil.
Realme Smart TV, Youtube, Netflix, Prime, Disney+ ve LiveTV ile çevrim içi içerik ve video ihtiyacınızı giderecek. Ayrıca içinde bulunan Play Store sayesinde 5000’den fazla uygulamaya ulaşabileceksiniz. Cihazda bulunan Google Asistan ile TV’yi eller serbest olarak çalıştırabilirsiniz. Televizyonda bulunan Chromecast ile telefonunuzdaki resim ve videolara ulaşmakta daha kolay olacak.
Smart TV, bağlantı açısından üç HDMI girişi, iki USB ve bir LAN girişi bulunduruyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de mevcut. Cihazın 32 inçlik modeli 170$, 43 inçlik modeli ise 290-300$ arası bir fiyattan satılacak. Cihazların satışı 2 Haziran‘da başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y70s 5G modelinin detayları sızdırıldı!
Vivo tarafından yakında bir zamanda tanıtılması beklenen Y70s 5G modeli hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung tarafından üretilecek işlemci ile gelecek olan akıllı telefon, orta segment pazarında oldukça rekabetçi olması bekleniyor.
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Basına sızdırılan bilgiye göre Vivo Y70s 5G, 6.3 inç büyüklüğünde ve 1080×2340(FHD+) çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. Gücünü Samsung’dan temin edilen Exynos 880 yonga setinden alacak olan cihaz, % 90’lık ekran/gövde oranına sahip.
5G bağlantı destekli yeni akıllı telefon, 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunduruyor. Cihazın arka kısmında ise 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü yer alıyor.
Siyah, mavi ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği gelecek olan Vivo Y70s 5G modelinde 6GB / 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunacak. Android 10 tabanlı FunTouchOS ile gelecek olan cihazda 18 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.
Haziran başında ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan akıllı telefonun 6 GB RAM/ 128 GB depolama sunan modeli 280 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 8 GB RAM/ 128 GB’lık modeli ise 305 dolara satılması planlanıyor.
Vivo Y70s 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD
- İşlemci: Samsung Exynos 880
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği yok)
- Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığında 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Bağlantı: 5G, çift SIM 4G, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouchOS
- Renkler: Siyah, mavi ve gri
- Boyutlar: 162 mm x 76 mm x 8.46 mm