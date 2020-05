iOS 11 sonrası tüm sürümleri destekleyen JailBreak aracı yayınlandı

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy Note 20 ailesini çok yakın bir zamanda çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre Plus modelin tasarımı belli oldu.

Samsung, sevilen serisi Galaxy Note için geri sayımı sürdürüyor. Akıllı telefon dünyasında kendine has ve pek rakibi olmayan serinin yeni üyeleri yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacak. Çıkışına az bir süre kala cihaz hakkında ortaya atılan iddialar da fazlalaşıyor. Son gelen iddia ise, cihazın tasarımının belli olduğu yönünde oldu. Twitter‘da yaptığı sızıntılar ile gündem olan Steve McFly, Galaxy Note 20 Plus cihazına ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaştı. Tasarım detaylarının yer aldığı görsellerde bazı yenilikler mevcut. Genel hatlarıyla bir önceki seriye oldukça benzeyen cihaz farklılığı kamera konusunda gösteriyor. Görsellere göre cihazın arka tarafta üç adet oldukça büyük boyutta kamerası olduğu görülmekte. Ayrıca cihazın kendi boyutunun da büyüyeceği iddia edilirken. İlk iddialara göre ekranı tam 6.9 inç olacakmış.

And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY

— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020