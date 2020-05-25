iOS 11 sonrası tüm sürümleri destekleyen JailBreak aracı yayınlandı

Bugün itibariyle iOS işletim sistemi üzerinde çalışan hack grubu Unc0ver’a ait yeni jailbreak aracı yayınlandı. Mevcut araç, iOS 11 itibariyle, iOS 13.5 sürümü de dahil olmak üzere güncel tüm sürümler üzerinde çalışabiliyor.

Grup, iOS 11 sonrası tüm sürümlerde çalışan aracın, zero-day açığına dayandığını ve cihaz için pil performansında herhangi bir olumsuzluk yaratmadığını vurguluyor. Geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan jailbreak araçlarına baktığımızda, Apple hizmetlerinin de stabil olarak çalıştığı vurgulanan sürüm, iOS jailbreak sürümleri arasına adını altın harflerle yazdırıyor. Unc0ver’ın baş geliştiricisi yaptığı açıklamada; jailbreak aracının, mevcut kurallara istisnalar ve arka kapılar eklediğini, ayrıca cihaz içerisinde bulunan hassas kullanıcı bilgileri içeren bölümlere erişmediğini vurguluyor.

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Jailbreak, kullanıcıların işletim sistemi üzerinde daha fazla yetkiye sahip olmasını ve Apple’ın kısıtladığı uygulamalara erişim sağlayabilmemizi mümkün kılıyor. Jailbreak aracının açık kaynaklı olmadığını da düşündüğümüzde, işlemi cihazınıza uygulamak sizlere kalmış. Ayrıca jailbreak sürümlerin cihazınız için özellikle kurulum aşamasında yapılan yanlışlarla beraber ciddi sorunlar yaratabileceğini de ekleyelim. İşletim sisteminizde çeşitli güvenlik sorunları yaratmamak istiyorsanız jailbreak işlemlerinden uzak durmalısınız.

Unc0ver grubuna ait internet adresi için buraya dokunabilirsiniz.