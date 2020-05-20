Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Android tabanlı en iyi işlemciler listesini yayınladı
AnTuTu bugün internet sitesinde, Android telefonlarda kullanılan çeşitli yonga kümelerinin performanslarını içeren listeyi mükemmel bir görsel ile yayınladı. Bir roket altında listelenen işlemcilerin bulunduğu görsel, en üst kısımda en iyi performansı barındıran işlemciyi gösteriyor.
Özellikle Snapdragon 865 ve Samsung’un Exynos 990 işlemci modelinin dikkat çekici yerlere sahip olduğu liste son zamanlarda tartışılan hangi işlemci daha iyi sorusuna da cevap veriyor. Listede uygun fiyatlandırmasıyla dikkat çeken Mediatek Dimensity 1000+ modeli de, pahalı rakiplerine yaklaşarak gücünü gösteriyor. İlk beş sıralamasında üç adet Snapdragon modeli gördüğümüz listede genelde Snapdragon rakibi olarak duyurulan Exynos modellerinin geride kaldığını görüyoruz.
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Yonga testleri arasındaki sonuçlar, aynı yonga setini kullanan cihazlar arasında yapılırken, cihazlardaki ekran yenileme hızı ve depolama hızı gibi faktörler dikkate alınmamış. Bunun yerine tam ve adil performans dizilimi için yalnızca CPU ve GPU performansları baz alınmış. Apple yonga setlerinin listede neden bulunmadığı sorusunu ise “Eğer A serisi işlemciler listeye dahil edilseydi en üst noktada kalacaklardı” sözleriyle açıklayan AnTuTu platform farklılıklarından da bahsetmiş.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy Z 5G modeli ortaya çıktı!
Huawei Enjoy Z 5G modelinin lansman tarihi belli oldu. Paylaşın bilgilere göre söz konusu cihazın şirketin en ucuz 5G özelliğine sahip akıllı telefonu olacağı yönünde.
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Çinli telekomünikasyon devinin sosyal medyada paylaştığı postere göre Huawei Enjoy Z 5G adlı akıllı telefon 24 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Henüz tasarımı ya da teknik detayları hakkında net bilginin olmadığı telefonun, ülkemize gelip gelmeyeceği de netlik kazanmadı.
Huawei’nin yeni akıllı telefonu, 6.39 inçlik FHD+ çözünürlükte ve 90Hz tazeleme hızına sahip damla çentikli bir ekran ile geliyor. Selfie kamerasını ekran deliğinde taşıyan cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameraları incelediğimizde ise 48 megapiksellik ana, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor.
Gücünü Mediatek Dimensity 800 yonga setinden alması beklenen akıllı telefonun, kimi kaynaklara göre de yonga seti tarafında Kirin 710F’i kullanacak. Henüz fiyatı belli olmayan ancak bütçe dostu olacağı aktarılan Huawei Enjoy Z 5G modeli, Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca 4/6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama alanı seçenekleri de sunacak.
Sakura Snow Clear Sky, Magic Night Black ve Dark Blue, renk seçenekleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanan Huawei’nin yeni akıllı telefonu, Google Mobil Servislerinden yararlanamayacak ve Huawei Mobil Servisleri ile tanıtılacak. Uygun fiyatlı ve 5G’ye sahip olacak cihazın ilerleyen zamanlarda ülkemizde de satışa sunulmasını umuyoruz.
Akıllı Ev
Honor, yeni akıllı ev cihazlarından oluşan “Choice ailesini” duyurdu!
Honor, akıllı ev ürünlerinden oluşan yeni Choice ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. 7 farklı üründen oluşan bu yeni ailede akıllı ev süpürgesinden tutun router’a kadar kapsamlı cihazlar yer alıyor.
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İnternetten canlı yayınlanan global lansman ile inovatif akıllı yaşam stratejisini, kapsamlı bir ürün portföyü sunarak genişlettiğini duyurdu. Daha akıllı ve bağlantılı bir yaşamın parçası olarak, yeni akıllı ürünlerini tanıtan Honor, MagicBook Pro, HONOR ViewPad 6, HONOR Router 3 ve HONOR Vision X1 serisinin yanı sıra, akıllı ev yaşamı için üretilen 7 farklı HONOR Choice ürününü de duyurdu.
HONOR MagicBook Pro ve ViewPad 6 tanıtımları da gerçekleşti
HONOR’un duyurduğu yeni ürünlerin başında, 16.1 inç’lik dizüstü bilgisayarı HONOR MagicBook Pro geliyor. %90 ekran-gövde oranına ulaşmak için 4.9mm’lik ince çerçeveye sahip olan MagicBook Pro, kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Akıcı ve kararlı bir performans sunması için 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemci ve NVIDIA® GeForce®MX350 grafik kartı ile güçlendirilen Honoe MagicBook Pro, yenilenmiş çoklu ekran özelliğiyle de kullanıcılara sunuluyor.
Kullanıcılarının her zaman bağlantıda olmasını kolaylaştıran yeni tablet ViewPad 6, Kirin 985 5G SoC barındırıyor ve Wi-Fi 6+ teknolojisini destekliyor. Hem iş yaparken hem de oyun oynarken gecikmesiz bir performans sunan HONOR ViewPad 6, 2K FullView Ekran, akıllı bir bölünmüş ekran seçeneği ve sıra dışı HD stereo ses kalitesi sunuyor. Tablet, ekran-gövde oranı ve ilgi çeken tasarımıyla kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Bağlantı tarafında Honor Router 3 ve yeni Honor Vision
Kullanıcıların çok daha yüksek kablosuz hızlara ulaşmasını sağlayan Wi-Fi 6 destekli HONOR Router 3, Wi-Fi 6+ yonga seti ve Gigahome çift çekirdekli 1.2GHz işlemci sayesinde, daha düşük güç tüketirken, daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Birer 2.4GHz ve 5GHz bandıyla toplamda 3000 Mbps’ye kadar kablosuz bağlantı hızı sunabilen HONOR Router 3, çok daha fazla cihazın kararlı ve düşük gecikmeli bağlantı için OFDMA teknolojisini barındırıyor.
8K görüntüleme, Hareket Tahmini, Hareket Telafisi ve 4 adet 10W hoparlör çıkışına sahip akıllı ekran olan Vision X1 modeli tanıtıldı. Yüksek performansının yanı sıra şık tasarımı ile de dikkat çeken Vision X1, kullanıcılara kesintisiz bağlantı imkanı sunacak. Diğer şirketin cihazlarından da kontrol edilebilen Vision X1 Serisi, 65 inç, 55 inç, 50 inç ekran boyutuyla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Akıllı ev deneyimini Choice serisi ile zenginleştirin!
Akıllı yaşam ekosisteminin bir parçası olan Choice serisi; akıllı ev, spor, eğlence, teknoloji ve seyahat alanlarında tanınmış markaların ürettiği, sınıfının en iyisi akıllı ürünleri barındırıyor. Choice serisi, markanın farklı ürün kategorilerinde inovasyon geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Huawei HiLink gibi yenilikçi teknolojiler bağlantıda kalabilen Choice serisi ürünleri, tamamen bütünleşmiş bir akıllı deneyim sunuyor.
Choice serisinde tanıtılan TWS Earbuds X1, gerçek kablosuz kulakiçi kulaklık, ses deneyimini, 24 saate kadar sunduğu pil ömrüyle sağlıyor.
Serinin bir diğer ürünü olan Akıllı Süpürge ise, güçlü vakum ve mop teknolojine sahip, hafif bir temizleme aracı. 350W’lık 100000 RPM gücündeki motorla güçlü bir çekim kuvveti oluşturan süpürge, 65 dakikaya kadar süren pil süresine sahip. Bununla birlikte farklı yüzeylerdeki bakterileri de yok etmek için morötesi sterilizasyon temizleme sistemi barındırıyor.
Choice serisinin diğer ürünleri Pervanesiz Vantilatör ve Nemlendirici sıcak yaz günleri için serinlik ve rahatlık sağlıyor. Masa Lambası, Elektronik Diş Fırçası ve Akıllı Su Isıtıcı gibi akıllı seçeneklerle de kullanıcıların evlerindeki akıllı yaşamı hedef alıyor.
Firmanın Global Başkanı George Zhao, etkinlikte duyurulan yeni ürün ve teknolojilerle ilgili şunları söyledi:
“Honor olarak, yenilikçi bakış açımızla bu zorlu dönemde genç insanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korurken, uzaktan çalışma ve eğitimi verimli kılmak için daha gelişmiş akıllı yaşam deneyimini tüm pazarlara sunmaya odaklıyız.”
Akıllı Telefonlar
Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyun sızıntısı ortaya çıktı!
Epic Games Store, Mega İndirimleri‘ni tanıtmak amacıyla indirim tarihleri süresince her hafta farklı bir gizemli oyunu ücretsiz dağıtıyor. Bu gizemli oyunlardan ilki geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak verilen GTA 5 Premium Edition oldu. GTA 5, 21 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak alınabilir halde olacak. Resmi olarak henüz bir paylaşım olmasa da gelecek haftalarda dağıtılacak olan üç oyun hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı.
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Epic Games gelecek haftalarda hangi oyunları dağıtacak?
Söylentilere göre firma, gelecek haftalarda Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection ve Ark: Survival Evolved verecek. Sırayla 21 Mayıs, 27 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde verilecek oyunlar, Epic Mega İndirimleri’ni desteklemek amacıyla dağıtılacak. Şirketin ücretsiz oyunlar dağıtmasındaki diğer bir amaç ise daha fazla kişinin Epic Games Launcher indirmesi ve platformun tanınırlığını arttırmak. Bu oyunların söylentileri aşıp ücretsiz dağıtılması halinde Epic Store oldukça iyi satış rakamları yakalayacaktır.
rumored free EGS titles during the Mega Sale: https://t.co/jbXGQwU7Kf
• Civilization VI (May 21)
• Borderlands The Handsome Collection (May 28)
• Ark: Survival Evolved (June 4) pic.twitter.com/T7q3oCxBDi
— Wario64 (@Wario64) May 15, 2020
Epic Games, ücretsiz dağıttığı oyunlar sebebiyle oldukça hızlı bir şekilde oyunseverlerin ilgisini çekti. Şirket, bir gün bu dağıtımların son bulacağını söylese de henüz net bir tarih yok. Firma, bir başka satış stratejisi olarak oyun firmalarından kendisine özel oyunlar çıkmasını istiyor. Bu strateji çoğu zaman Steam kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratıyor.
Son olarak ücretsiz dağıtılacağı konuşulan oyunların resmi bir kaynaktan gelmediğini ve sadece söylenti olduğunu hatırlatalım.