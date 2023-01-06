Intel, Microsoft’un “Telefon Bağlantısı” uygulamasına rakip olacak yeni uygulamasını duyurdu. Unison adı verilen bu yeni uygulama, Intel’in yakın zamanda bünyesine kattığı Screenovate firmasının teknolojisinden yararlanıyor.

Microsoft’un “Telefon Bağlantısı” uygulaması, cihaz kontrolünde önemli özelliklerden yoksun olmasıyla nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Intel’in Unison uygulaması, bu konuda Microsoft’a soğuk terler döktürecek gibi görünüyor.

Öyle ki, Unison uygulaması kullanıcıların Android ve iPhone cihazlarını kişisel bilgisayarlarına bağlamasını sağlıyor. Microsoft’un uygulaması ise yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyordu.

Her ne kadar Unison daha geniş bir işletim sistemi desteği sunsa da, bu uygulamanın ilk etapta yalnızca seçili bilgisayarlarda kullanılabileceğini söyleyelim. Bu uygulamayı kullanmak için, en az 12. Nesil Intel işlemciye sahip bir bilgisayar gerekiyor.

Ancak daha eski nesil işlemcilere sahip bilgisayarlara sahip olan bazı kullanıcılar da Windows 11 yüklü cihazlarında bu uygulamayı kullanabildiklerin aktarıyor.

Görece kolay bir kurulum aşamasına sahip olan uygulamanın çalışması için, hem bilgisayarda hem de bağlanacak cihazda Unison uygulamasının yüklü olması gerekiyor. İki cihazda da uygulamayı açtıktan sonra, cihazları birbirine bağlamak için çıkan bildirime onay verildiğinde, bilgisayar ekranındaki QR kodun telefondan okutulmasıyla beraber kurulum işlemi tamamlanıyor.

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Kurulumdan sonra, iOS ve Android cihazınızın pil kapasitesini görebiliyor, cihazdan dosya transferi yapabiliyor, arama ve mesajlaşma geçmişinizi görebiliyor, hatta galerinizdeki fotoğraflara bile erişebiliyorsunuz.

iOS ve Android akıllı telefonlarınızı kişisel bilgisayarınıza bağlamanızı sağlayan bu uygulamayı, Google Play Store ve App Store üzerinden cihazlarınıza indirebilirsiniz. Eğer kişisel bilgisayarınızda bu uygulama yüklü değilse, Microsoft Store’u ziyaret ederek Intel Unison’u bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Microsoft’un Telefon Bağlantısı uygulamasını kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!