Intel, 2023 yılında masaüstü bilgisayarlarda serinin portföyünü artırmak için yeni bir Raptor Lake nesil işlemci grubunu duyurdu. Ayrıca şirket, mobil platformları hedefleyen ve toplam 24 çekirdeğe kadar sahip ilk modellerini de tanıttı. Yeni CPU’lar, E ve P Çekirdekleri ile son nesilde tanıtılan hibrit mimariyi koruyor.

Masaüstü bilgisayarlar için duyurular aslında 2022 sonunda yapılan lansmanların bir güncellemesidir. Bu sefer tam 16 yeni model piyasaya sürüldü. Uzun zamandır beklenen F serisi, hangi modellerin çiplere entegre ekran kartlarına sahip olmadığını gösteren bir kısaltma ile geliyor.

Başlıca yeni özellikler 24 çekirdekli Core i9-13900; 16 çekirdekli i7-13700; ve i5-13500 ve i5-13400F gibi daha orta ve giriş seviyesi seriler ile oyuncu bilgisayarları ve daha az talepkar iş makineleri için ideal olan Core i3-10100F’dir.

Bir diğer önemli değişiklik ise ısıtma ve tüketimle ilgilidir. Verimliliğe daha fazla vurgu yapan modeller olan ürünler, 35W ile 65W arasında değişen ve yüksek stres yükü altında 219W’a kadar tüketime ulaşan azaltılmış bir TDP’ye sahip. Intel’in yeni 13. nesil masaüstü işlemcileri LGA 1700 soket uyumluluğuna devam ediyor.

İçindekiler Dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemciler

Dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemciler

Ancak, en önemli olay dizüstü bilgisayarlar için Raptor Lake işlemcilerin resmi olarak duyurulmasıydı. Şirket tarafından her biri farklı bir proje türünü hedefleyen toplam dört hat ortaya çıkarıldı.

HX: HX serisi, oyun ve iş için en iyi makineleri isteyen ağır hizmet dizüstü bilgisayarları ve meraklı kullanıcıları hedefleyen en güçlü seridir;

HX serisi, oyun ve iş için en iyi makineleri isteyen ağır hizmet dizüstü bilgisayarları ve meraklı kullanıcıları hedefleyen en güçlü seridir; H: Yine yüksek performans arayanlara yönelik olan bu modeller, bir adım aşağıda olmakla birlikte, güçlü ve ince yüksek performanslı makinelerle donatılmıştır;

Yine yüksek performans arayanlara yönelik olan bu modeller, bir adım aşağıda olmakla birlikte, güçlü ve ince yüksek performanslı makinelerle donatılmıştır; P: En ilginçlerinden biri olan P finalli işlemciler, ince ve hafif dizüstü bilgisayarları donatmak için geliştirildi, ancak daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilir;

En ilginçlerinden biri olan P finalli işlemciler, ince ve hafif dizüstü bilgisayarları donatmak için geliştirildi, ancak daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilir; U: Bunlar düşük voltajlı işlemcilerdir, mevcut en temel seridir ve piyasadaki en basit modelleri hedefler.

Beklendiği gibi, Intel Core i9-13980HX Intel’in dizüstü bilgisayarlar için en hızlı işlemcisidir. CPU, 24 hibrit çekirdeğe ve 5,6 Ghz bölgesinde büyük frekanslara sahip. DDR5 bellek desteği 5600 MHz’e kadar çıkarken, güç tüketimi 55W’dan başlayıp 157W’a kadar ulaşabiliyor. Bu şekilde, yalnızca en üst düzey tasarımlar bu çipi alacak.

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Performans açısından Intel, CPU’nun eski nesle kıyasla tek iş parçacığında %11 ve çoklu iş parçacığında %49’a varan kazanımlara sahip olduğunu açıkladı. Rekabete karşı, bu işlemci AMD Ryzen 9 6900HX’ten %50 daha güçlü.

Diğer önemli özelliklerin yanı sıra Core i9-13900HK, 5,4 Ghz hızında 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile H serisinin en üst modeli olarak öne çıkıyor.

Son olarak Intel, N serisini duyururken eski Alder Lake neslinde de bahsetti. Bu modeller, üretimi durdurulan Celeron ve Pentium işlemcilerin yerini alacak. Bu ailenin amiral gemisi, 8 çekirdeğe ve 8 iş parçacığına kadar ekleyen Core i3 N olarak belirlenecek.