Intel’in yeni yapay zeka işlemcileri Intel Lunar Lake, COMPUTEX’te duyuruldu. Detaylar ise videomuzda.

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Intel, COMPUTEX 2024 öncesinde gerçekleştirdiği Intel Tech Tour Taiwan etkinliğinde Hardware Plus ve diğer davetli yayıncılara yeni mobil işlemcisi Lunar Lake hakkında detaylı bilgiler verdi. Biz de bu videomuzda Intel Lunar Lake’in yapay zeka gücü başta olmak üzere laptoplara getireceği yeniliklerden bahsediyoruz.

Toplamda 120 TOPS yapay zeka işlem gücüne sahip olan yeni nesil işlemci ile alakalı temel bilgileri Aydoğan veriyor.