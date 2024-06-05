Computex 2024 turumuzda ASUS’un yeni nesil laptop modelleri ile devam ediyoruz.

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Hem Vivobook, hem Zephyrus hem ZenBook hem TUF hem de ProArt kanadında yeni nesil modellerini sergileyen ASUS, özellikle CoPilot+ PC noktasında önemli adımlar atmış.

Favori modelimizin Zenbook S16 olduğu ASUS standında yer alan yeni nesil modellere bu videoda birlikte göz atalım.