İşlemci
Intel işlemcilerine yeni saldırı: Plundervolt
Intel işlemcilerinin en güvenlikli bölgelerinden olan Intel SGX verilerini etkileyen yeni saldırı methodu Plundervolt, bilgisayarınızdaki verilere erişmeye olanak sağlıyor.
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Intel, işlemcileri geçtiğimiz yıl Spectre ve Meltdown açıkları ile gündeme gelmişti. Bu açıklar ile beraber kullanıcıların cihazlarından verilerin alınabileceği, sistemsel değişikliklerin yapılabileceği keşfedilmişti. Bu açıklara bir yenisi geçtiğimiz günlerde Avrupa’da üç öğretim üyesi tarafından yayınlandı. Plundervolt olarak isimlendirdikleri yeni saldırı methodu mobil alan dahil tüm işlemcilerde sistemsel verilere sızma olanağı sağlıyor.
İşlemci -Donanım- Sistem arasında en gelişmiş güvenlik yapılarından biri olarak bilinen Intel SGX birimine Plundervolt ile giriş yapıldı. Mevcut açığı keşfeden akademisyenler (Kit Murdock, Jo Van Bulck,Daniel Gruss) durumu detaylı olarak bildirecekleri bir internet sayfası açtılar. Bu sayfada Plundervolt ile SGX sisteminde değişikliklerin yapıldığı bilgilendirici videolar yayınlandı. Açığa verilen ismini ise “Plunder” yağmalama ve voltaj değerlerini etkilediğini için volt kelimelerinin birleşmesinden kaynaklandığı söylendi. Mevcut açığın kullanılması için fiziksel olarak bilgisayara erişimin gerekli olmadığı belirtilirken, şirkete, açık ile ilgili bilgilerin sunulduğu belirtildi. Açığın bilgisayarlara erişime fiziksel olarak gerekli kılmasından dolayı, saldırının yüksek kitlelere ulaşmayacağı düşünülüyor. İşlemci aileleri üzerinde etkili olan saldırı yöntemine karşı Intel tarafı güvenlik yamaları ile cihazları bu saldırıdan uzak tutmayı hedefliyor. Donanımların voltaj değerlerini değiştirmeye olanak sağlayan açık ile ilgili yama çalışmaları ise başlatıldı. Yeni güvenlik yamalarını paylaşan Intel güvenlik açık detaylarını ve şirketin ilerlediği yol haritasını resmi internet sitesinde de kullanıcılar ile paylaştı.
Haber
İki yeni 5G destekli işlemci: Snapdragon 865 ve 765
Qualcomm düzenlediği etkinlikte 2020 yılının amiral gemilerinde kullanılacak olan yeni işlemcisi Snapdragon 865 tanıtıldı. Ayrıca orta-üst seviye telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 765‘de bu etkinlikte duyuruldu.
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Qualcomm, 5G bağlantı teknolojisinin dünya çapında popülerleşmesinden sonra, iki yeni 5G destekli işlemcisini tanıttı. 2020 yılının tüm amiral gemilerinde kullanılacak olan Snapdragon 865‘de bu etkinlikte tanıtıldı. Açıklanan detaylara göre, Snapdragon 865 ile dahili bir modem gelmiyor. Yani bu işlemciyi kullanacak olan telefonlar, ayrıca bir 5G modemi de cihaza eklemek zorunda kalacak. Ayrıca eklenecek modem ile birlikte 5G bağlantı teknolojisi cihazlara sunulmuş olacak. Aynı zamanda, Snapdragon 865 kullanıp 4G modem eklemek isteyen üreticilere de bir kötü haber geldi. Bu yeni işlemci ile 4G modem kullanmak mümkün olmayacak.
Amiral gemisi işlemci, 164 MP çözünürlüğündeki sensörlere izin verebiliyorken, 8K 60fps ve 8K 30fps video çekebilme desteğini de bizlere sunabiliyor. Saniyede 15 Trilyon işlem gerçekleştirebilen bu işlemci bir önceki nesle göre iki kat daha fazla yapay zeka işlemi yapabiliyor. Ayrıca bu işlemci içerisinde barındırdığı 3D Sonic Max desteği ile daha fazla alanda daha iyi ekran altı parmak izi tanımlama gerçekleştirebiliyor.
Qualcomm ayrıca orta-üst segment cihazlara hitap etmesi için, Snapdragon 765‘i de bu etkinlikte tanıttı. Bu yeni orta-üst segment işlemcide 5G desteğine sahip geliyorken, bu da artık orta seviye telefonlarda da 5G desteğini göreceğimize işaret ediyor. Snapdragon 765, 4K videolarda HDR 10 desteği sunabiliyorken, yapay zeka işlemlerinde oldukça başarılı olacak gibi görünüyor. Ayrıca şirket tarafından açıklanan bir bilgiye göre Snapdragon 865‘i ilk kullanacak telefon Xiaomi Mi 10 serisi olacak.
İşlemci
MediaTek, 5G modemi orta seviyeye getirecek!
MediaTek Helio M70 5G modemini geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtmıştı fakat işlemcinin tamamı hakkındaki bilgileri hala beklemekteyiz. Muhtemelen, önümüzdeki yılki cihazlarda göreceğimiz yeni nesil modem hakkında yeni detaylar gelmeye başladı.
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Çinli üreticilerin sahipleneceği işlemci, 7nm FinFET teknolojisiyle üretildi. Öncelik olarak Oppo ve vivo amiral gemileri, bu teknolojilere ilk olarak ev sahipliği yapacak. Bugün gelen Çin kaynaklı raporlara göre, Taiwanlı üretici bir başka 7nm soketini kullanmayı planladığı söyleniyor. Yani, daha satın alınabilir düzeyde, orta düzey kullanıcı kitlesine hitap eden cihazları Çin tarafından görmemiz mümkün hale gelecek.
MyDrivers internet sitesinin haberine göre, yeni işlemci mimarisinin MT6885 ile benzer özellikler taşıyacağı yönündeki ithamlar, Çin’deki donanım üreticilerinden gelmeye başladı. Fakat çiz boyutu daha küçülecek ve fiyatında da indirim uygulanacak.
Kitleye hitap eden ürünler 2020 yılının ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Marketteki 5G erişebilirliği 2020 ikinci çeyrekte tam olarak oturması bekleniyor. MediTek iki platform içindeki geliştirmelerini tamamladığı zaman, TSMC’inin 6nm boyutlarında faaliyete geçireceği EUV işlemcisinin üretimine başlanacak.
AR-GE işlemlerinin 2020’nin üçüncü çeyreğinde sonuçlandırılıp, 12 ay içerisinde seri üretime geçmesi gerekiyor. MediaTek, önümüzdeki sene 100 milyon satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Bu istatistiklere ulaşmak için, yukarıda da belirttiğimiz MT68885 VE MT6873 adlı işlemci birimleri pazarda iyi satış trendi yakalaması lazım.
MediaTek, uzun zamandır ortalıklarda yoktu. Şirket geçtiğimiz sene üretim tekniklerinden ve yazılımsal sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı, üretimini kısa süreliğine durdurma kararı almıştı. Bu sene ise karşımıza 5G iletişim teknolojilerine sahip, hatta ve hatta 7nm sınırının aşmayı planlıyor. Keza 7nm altı işlemci inşası oldukça sancılı süreçlerden geçiyor.
Donanım
AMD Ryzen mobil işlemcileri ve Vega grafik birimleri – Neler sunuyorlar?
AMD Ryzen mobil işlemcileri ve onunla beraber gelen Vega grafik birimlerini son dönemde sıkça görür olduk. Şirketin geçtiğimiz yıllarda masaüstü PC’ler için yapmış olduğu Ryzen atağı sonrası, dizüstü bilgisayar modelleri için geliştirilen mobil modeller de ciddi bir gelişim gösterdi. Ayrıca eski dönemde AMD Ryzen işlemcili dizüstü modellerini nadiren görebiliyorken bugün Acer, HP ve Lenovo gibi markaların Ryzen işlemcili laptop modelleri satışta.
AMD Ryzen mobil işlemcileri kendi aralarında nasıl ayrılıyor?
Aynı masaüstü Ryzen işlemcilerinde olduğu gibi mobil modeller de Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 olarak sınıflanıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Ryzen 3 ailesi, uygun fiyatlı giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan bir seri. Ryzen 5 fiyat performans odaklı yapısıyla öne çıkarken, Ryzen 7 ise dizüstü bilgisayarından en yüksek performansı isteyen kullanıcılar için sıralanıyor.
İşlemcilere gömülü olarak gelen Vega grafik birimleri ise kendi arasında Vega 3, Vega 6, Vega 8, RX Vega 10 ve RX Vega 11 olarak sıralanıyor.
Üretim teknolojisi noktasında şu an işlemciler 12 nm ve 14 nm olarak sınıflanıyor. AMD Ryzen 2000 serisi işlemciler 14 nm üretim süreciyle gelirken, AMD Ryzen 3000 serisi daha yeni ve verimli olan 12 nm üretim teknolojisinden faydalanıyor.
AMD Ryzen 3 mobil işlemci modelleri ve özellikleri
AMD Ryzen 3 modellerine baktığımızda 2 çekirdek/ 4 izlek veya 4 çekirdek/ 4 izlek yapısını sunan farklı modeller görüyoruz. Bu noktada karşımıza çıkan modeller şöyle:
- AMD Ryzen 3 2200U – Radeon Vega 3 GPU
- AMD Ryzen 3 2300U – Radeon Vega 6 GPU
- AMD Ryzen 3 3200U – Radeon Vega 3 GPU
- AMD Ryzen 3 3300U – Radeon Vega 6 GPU
Yukarıda sıralamış olduğumuz Ryzen 3 mobil işlemciler uygun fiyat, verimlilik ve taşınabilirlik odaklı. Zaten modellerin sonundaki U takısından da bunu anlayabilmek mümkün. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu işlemciler modele göre 2 çekirdek/4 izlek veya 4 çekirdek/4 izlek olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcilerin tümü sadece 15 W TDP değerine sahip, bu da oldukça verimli oldukları anlamına geliyor.
Ryzen 3 modelleriyle birlikte gelen Vega 3 ve Vega 6 GPU‘ları arasındaki temel fark ise çekirdek sayısı. Zira Vega 3 adı gibi üç çekirdekli bir yapıdayken, Vega 6 modelinde altı çekirdekli bir yapı söz konusu. Her iki GPU da 1200 MHz frekans hızında çalışıyor. Ryzen 3 ailesiyle gelen Vega grafik birimi 4K film izleme, basit Photoshop işlemleri ve diğer günlük kullanım için oldukça yeterli.
Konu oyun olduğunda ise tabii ki AAA türü oyunlar için pek yeterli değiller. Ancak modele göre LoL ve CS:GO gibi e-spor oyunlarını çözünürlük ve grafik kalitesini ayarlayarak oynayabilmek mümkün. Tabii ki eğer sözünü ettiğimiz dizüstü bilgisayarında Ryzen 3 ile beraber harici bir ekran kartı yer alıyorsa, sözünü ettiğimiz oyun performansında artış görülüyor.
AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri ve özellikleri
Ryzen 5 mobil işlemci ailesi, aynı masaüstü işlemci modellerinde olduğu gibi fiyat performans oranıyla öne çıkıyor. Zira Ryzen 5 mobil işlemcileriyle birlikte uygun fiyat etiketinde yüksek performans sunan Acer Nitro 5 gibi dizüstü bilgisayarları daha önce incelemiştik.
Ailenin çekirdek yapısına baktığımızda modellere göre 4 çekirdek/8 izlek veya 8 çekirdek/8 izlek yapısında işlemcilerin olduğunu görüyoruz. Güç tüketiminde ise U takılı modellerde yine 15W TDP bulunurken, H takılı ve daha yüksek performans odaklı modellerde 35W TDP yer alıyor. Bu da aslında ailenin, benzer Intel işlemcilere göre yine daha verimli ve fiyat olarak da daha avantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor.
AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri şu şekilde sıralanıyor:
- AMD Ryzen 5 2500U – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 2600H – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 3500U – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 3550H – Radeon Vega 8 GPU
Fark edebileceğiniz üzere Ryzen 5 mobil işlemci ailesinde Vega 8 GPU‘su yer alıyor. Sekiz çekirdekli bir yapıda olan bu GPU’nun çalışma frekansı ise 1200 MHz.
AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri ve özellikleri
AMD Ryzen mobil işlemcileri arasında en performanslı aile olan Ryzen 7 modelleri, karşımıza 4 çekirdek/8 izlek yapısında çıkıyor. İşlem performansının yanı sıra Ryzen 7 modellerinde yer alan RX Vega 10 ve RX Vega 11 GPU‘larıyla birlikte grafik performansı da bir hayli etkileyici. Zira yapılan testlerde RX Vega 10 GPU‘suyla dahi 1080p Full HD çözünürlük ve normal grafik ayarlarında GTA V‘i 30 FPS‘in üzerinde oynayabilmek mümkün. Bu performansın dahili grafik birimiyle gördüğünü unutmamak gerek.
AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri şu şekilde sıralanıyor:
- AMD Ryzen 7 2700U – Radeon RX Vega 10 GPU
- AMD Ryzen 7 2800H – Radeon RX Vega 11 GPU
- AMD Ryzen 7 3700U – Radeon RX Vega 10 GPU
- AMD Ryzen 7 3750H – Radeon RX Vega 10 GPU
GPU tarafına Vega 10 modelleri 10 çekirdek bir yapıda karşımıza çıkarken, Vega 11’de ise 11 çekirdek bulunuyor. GPU’ların frekans hızı ise 1300 MHz ila 1400 MHz arasında değişiyor.
AMD Ryzen mobil işlemcileri – Hangi teknolojileri barındırıyorlar?
Radeon Vega grafik birimiyle gelen ikinci jenerasyon AMD Ryzen mobil işlemcileri, taşınabilir cihazlarda ihtiyaç duyulan yüksek performansı vadediyor. Burada çoklu işlem performansı, video kurgulama, 4K film stream etme gibi işlemler öne çıkıyor. Rekabet noktasında ise şirketin belirttiğine göre AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor.
Sözünü ettiğimiz mobil işlemciler, 4K çözünürlükle birlikte HDR ve Radeon FreeSync 2 teknolojilerini destekliyor. HDR desteğiyle buna uygun filmleri, kristal netliğinde görüntü kalitesi ve renk kontrastı ile görebiliyorsunuz. FreeSync 2 ise bildiğiniz gibi direkt olarak oyuncuları ilgilendiren bir teknoloji. Bu teknolojiyle birlikte GPU ve ekran arasındaki tazeleme hızı uyumsuzluğu dengelenerek, görüntü yırtılmalarının önüne geçiliyor ve daha akıcı bir görüntü elde ediliyor.
AMD Ryzen mobil işlemcileri pil ömrü konusunda da iddialı. AMD SmartShift teknolojisi, işlemci ve grafikler arasındaki güç alışverişini akıllı bir şekilde dağıtıyor ve böylece performanstan ödün vermeden daha uzun bir pil ömrü sağlıyor. Şirketin 3000 serisi Ryzen mobil işlemcilerle birlikte 10 saate kadar bir pil ömrü sunduğunu belirtelim.