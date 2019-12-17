Google sunucuları 2020’de Türkiye’ye geliyor!

Google, şu günlerde Android cihazlar için aldığı şok karar ile gündemimizde. Son gelen haberlere göre garip bir şekilde, Türk Telekom ve Google arasında bir anlaşma imzalandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçtiğimiz aylarda Facebook’un sunucularını Türkiye’ye getirmek için kurulum çalışmalarına başlayan Türk Telekom, Google ile de anlaşmaya vardı. Türk telekom ve Google’ın 16 Aralık Pazartesi günü, söz konusu anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

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Proje, Türk Telekom’un trafik yönetimini yaptığı 8 ayrı merkezde kurulacak. 2020 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi beklenen sunucular, anlaşmaya göre Google’ın Türkiye’deki internet trafiğinin 2020 yılı içerisinde yüzde 50’sini kapsayacak. Bu oran 2020 sonrasında ise yüzde 80’e kadar çıkacak.

Aktarılan bilgiye göre, Google’ın Rekabet Kurumu ile yaşadığı Android lisans krizinin anlaşmaya herhangi bir etkisi olmamış. Türkiye’nin internet trafiğinin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan Google ve Facebook sunucularının yurtiçine getirilmesi konusunda uzun süredir çalışmalar yapılıyordu. Mevcut çalışmada ilk adım Facebook ile atılmıştı.Aktarılan diğer bir bilgiye göre Türkiye’deki kullanıcıların Facebook trafiğinin yaklaşık yüzde 60’ı Türkiye içerisindeki sunuculardan yönetiliyor.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının Facebook ve servislerine (Whatsapp,Instagram,Messenger) daha hızlı ve yüksek kalitede ulaşabilmesi için Facebook sunucuları Türk Telekom’un İstanbul – Ataköy merkezi üzerinden hayata geçirilmişti.Projeyle beraber Türkiye’deki internet kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli bir bağlantı ile beraber, daha az gecikme sunulacak.