Haber
Google sunucuları 2020’de Türkiye’ye geliyor!
Google, şu günlerde Android cihazlar için aldığı şok karar ile gündemimizde. Son gelen haberlere göre garip bir şekilde, Türk Telekom ve Google arasında bir anlaşma imzalandı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçtiğimiz aylarda Facebook’un sunucularını Türkiye’ye getirmek için kurulum çalışmalarına başlayan Türk Telekom, Google ile de anlaşmaya vardı. Türk telekom ve Google’ın 16 Aralık Pazartesi günü, söz konusu anlaşmayı imzaladığı belirtildi.
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Proje, Türk Telekom’un trafik yönetimini yaptığı 8 ayrı merkezde kurulacak. 2020 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi beklenen sunucular, anlaşmaya göre Google’ın Türkiye’deki internet trafiğinin 2020 yılı içerisinde yüzde 50’sini kapsayacak. Bu oran 2020 sonrasında ise yüzde 80’e kadar çıkacak.
Aktarılan bilgiye göre, Google’ın Rekabet Kurumu ile yaşadığı Android lisans krizinin anlaşmaya herhangi bir etkisi olmamış. Türkiye’nin internet trafiğinin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan Google ve Facebook sunucularının yurtiçine getirilmesi konusunda uzun süredir çalışmalar yapılıyordu. Mevcut çalışmada ilk adım Facebook ile atılmıştı.Aktarılan diğer bir bilgiye göre Türkiye’deki kullanıcıların Facebook trafiğinin yaklaşık yüzde 60’ı Türkiye içerisindeki sunuculardan yönetiliyor.
Türkiye’deki internet kullanıcılarının Facebook ve servislerine (Whatsapp,Instagram,Messenger) daha hızlı ve yüksek kalitede ulaşabilmesi için Facebook sunucuları Türk Telekom’un İstanbul – Ataköy merkezi üzerinden hayata geçirilmişti.Projeyle beraber Türkiye’deki internet kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli bir bağlantı ile beraber, daha az gecikme sunulacak.
Samsung
Samsung, Türkiye operasyonlarını durdurdu!
Samsung, iddiaya göre Türkiye’de faaliyette olduğu cep telefonu sektöründe bazı operasyonlarını durdurma kararı aldı. Rekabet Kurumu kararı sonrası oluşan karar, acaba diğer firmalar da aynı aksiyonu alır mı sorusunu akıllara getiriyor.
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Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından açıklanan karar doğrultusunda Google’a yüklü miktarda ceza kesmişti. Verilen ceza üzerine, Google partnerlerine Türkiye’de Android lisanslarını vermeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.
Kaynağını belirtemeyeceğiz bilgiye göre Samsung, Türkiye’de yapacakları telefonlar üzerine tüm etkinlikleri iptal etti. Ayriyeten de şu an yurt dışından herhangi bir teknolojik cihazı ülkemize getirmeme kararı, halihazırda bulunan modellerin de sevkiyatını durdurma kararı aldı.
Yani bu demek oluyor ki şu an firmanın elinde mevcut olan S ve Note serisi dahil olmak üzere modellerin stokları bittiği andan itibaren piyasada bu cihazları bulamayacağız. Türkiye’deki markanın yaptığı lansmanlar da ertelendiği için S11 ailesini de ülkemizde göremeyebiliriz.
Şok etkisi yaratan bu karar, firmanın Türkiye ayağından çekiliyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Google’ın olası ambargosuna karşın yapılacak bu hamle temkin amaçlı olabilir. Ya da gerçekten Google’ın yapacağı hamlelere bağlı olarak değişecek süreçler yarabilir. Hep birlikte önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız.
Giyilebilir Teknoloji
realme Buds Air, resmen tanıtıldı: Özel R1 çipi ve çift mikrofon!
realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla Hindistan’da yapılan konferans eşliğinde resmen tanıtıldı. Apple’ın Airpods serisinin direkt rakibi olarak karşımıza çıkan kulaklık, fiyatı ve teknik detaylarıyla dikkat çekiyor.
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Oldukça Airpods serisine benzerlik taşıyan tasarımla karşımıza çıkan realme Buds Air, özellikle içerisinde bulunan firma tarafından özel tasarlanmış R1 çipiyle ön plana çıkıyor. Kulaklıkta yer alan özel donanım sayesinde, firma süper düşük gecikme sağlayan bir teknoloji geliştirmiş.
İddiaya göre tam kablosuz kulaklıklar arasında, dünyanın en düşük gecikmeli aktarım sistemine sahip. Böylece izlediğiniz içerikleri, sanki kablolu bir kulaklık kullanıyor edasıyla dinleyebiliyorsunuz.
70 dolara aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.
Teknik detaylarda ise, kulaklıkta 12mm yüksek bass performası sunan dinamik sürücüler bulunuyor. Ayrıca, kulaklıkların yan taraflarında bulunan optik sensör sayesinde kulağınıza koyduğunuz esnadan itibaren müziğin oynatılması sağlanabiliyor.
Buds Air’ın arka taraflarında bulunan kısma ise, dokunmatik bir panel yerleştirilmiş. Bu yüzeye belli jest hareketleriyle, arama cevaplama, medya oynatıcı içerisinde müziği durdurup devam ettirme, sonraki şarkıya geçme ve sesli asistanı kontrol etme gibi işlevler kontrol edilebiliyor.
realme buds Air ile 3 saat kesintisiz müzik!
Kulaklıklar tek başına 3 saat kesintisiz şarkı dinleme süresi sunarken, şarj ünitesiyle birlikte 17 saate kadar pil ömrü vadediyor. Kablosuz şarj desteğinin de dahil edildiği kablosuz cihazda, pratik olarak cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.
Apple’ın Airpods’una nazaran çok daha hafif ve daha fonksiyonlu olan cihazın; beyaz, sarı ve siyah olmak üzere üç rengi bulunuyor. Bu ay sonunda firmanın çıkaracağı yeni nesil cihazların kutusuna dahil edilen realme Buds Air’ı isterseniz ayrıca da bugün itibarıyla 70 dolar’a bu linkten satın alabiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
ABD Hükumeti, Huawei yasağını meclisten geçirdi!
ABD Hükumeti, Huawei için aldığı kararları, bir bir uygulamaya devam ediyor. Amerikan firmaların, Huawei ile çalışmalarını engelleyecek yeni yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi.
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Meclisi gelen yasaya göre hükumet, ABD’li küçük telekomünikasyon şirketleri için 1 milyar dolar tahsis ederek şüpheli gördüğü iletişim araçlarını ortadan kaldırmak istiyor. Bu da akıllara ilk olarak Huawei’nin ülkede yapmış olduğu iletişim yatırımlarını akla getiriyor. Bildiğiniz üzere, kriz ilk olarak Huawei’nin ABD tarafından ülkede casusluk faaliyetleri yürütmesiyle başlamıştı.
Kongrede yapılan ve hem demokratların hem de Cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımıza yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar, ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit unsuru oluşturuyorlar. Haberleşme imkanlarımız bu firmaların eline teslim edilemez.” dedi.
Kararın bu hafta senato onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklenmesi bekleniyor. Böylece firma, büyük pazarlardan biri olan Amerika’da kan kaybetmeye devam edecek.