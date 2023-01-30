Intel son mali raporlarını, yeni Meteor Lake işlemcilerini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürme planlarını yinelemek için kullanırken, Lunar Lake nesli hala gelecek yıl için planlanıyor. Şirketin planları doğruysa, Emerald Rapids bileşenlerinin resmi lansmanını da bu yıl tanık olacağız.

Şirket ilk Meteor Lake’i 2023’ün ikinci yarısı için piyasaya sürecek, ancak daha spesifik bir lansman açıklamadı. Intel ayrıca masaüstü mü yoksa dizüstü bilgisayar odaklı bileşenleri mi önce göreceğimiz konusunda yorum yapmadı.

Intel’in güncellenmiş yol haritası

Bu yıl ayrıca veri merkezleri ve HPC için Emerald Rapids işlemcilerin gelişini de göreceğiz. Intel, geçen yıl planlanan ilk lansmanın ertelendiğini göz önünde bulundurarak, ürünlerin lansmanını bu yılın ikinci yarısında da görmek istiyor.

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Lunar Lake işlemcilerin gelecek yıl piyasaya sürülmesine Meteor Lake neslinin daha güçlü versiyonlarının da eşlik etmesi bekleniyor. Aşağıda Intel’in güncellenmiş yol haritasının basitleştirilmiş bir versiyonuna göz atın:

8 Şubat 2023: (CPU) Intel “Raptor Lake” 13. Nesil Core Mobile

S15 Şubat 2023: (CPU) Intel Sapphire Rapids İş İstasyonu

Q3 2023: (GPU) Intel Alchemist+

Q3 2023: (CPU) Intel Raptor Lake Yenileme

2Y 2023: (CPU) Intel Meteor Lake

2Y 2023: (CPU) Emerald Rapids

2024: (CPU) Lunar Lake

2024: (GPU) Arc Battlemage

2024: (CPU) Granit/Sierra

2025+: (GPU) Arc Celestial

2026+: (GPU) Ark Druid