Intel son mali raporlarını, yeni Meteor Lake işlemcilerini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürme planlarını yinelemek için kullanırken, Lunar Lake nesli hala gelecek yıl için planlanıyor. Şirketin planları doğruysa, Emerald Rapids bileşenlerinin resmi lansmanını da bu yıl tanık olacağız.
Şirket ilk Meteor Lake’i 2023’ün ikinci yarısı için piyasaya sürecek, ancak daha spesifik bir lansman açıklamadı. Intel ayrıca masaüstü mü yoksa dizüstü bilgisayar odaklı bileşenleri mi önce göreceğimiz konusunda yorum yapmadı.
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Intel’in güncellenmiş yol haritası
Bu yıl ayrıca veri merkezleri ve HPC için Emerald Rapids işlemcilerin gelişini de göreceğiz. Intel, geçen yıl planlanan ilk lansmanın ertelendiğini göz önünde bulundurarak, ürünlerin lansmanını bu yılın ikinci yarısında da görmek istiyor.
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Lunar Lake işlemcilerin gelecek yıl piyasaya sürülmesine Meteor Lake neslinin daha güçlü versiyonlarının da eşlik etmesi bekleniyor. Aşağıda Intel’in güncellenmiş yol haritasının basitleştirilmiş bir versiyonuna göz atın:
- 8 Şubat 2023: (CPU) Intel “Raptor Lake” 13. Nesil Core Mobile
- S15 Şubat 2023: (CPU) Intel Sapphire Rapids İş İstasyonu
- Q3 2023: (GPU) Intel Alchemist+
- Q3 2023: (CPU) Intel Raptor Lake Yenileme
- 2Y 2023: (CPU) Intel Meteor Lake
- 2Y 2023: (CPU) Emerald Rapids
- 2024: (CPU) Lunar Lake
- 2024: (GPU) Arc Battlemage
- 2024: (CPU) Granit/Sierra
- 2025+: (GPU) Arc Celestial
- 2026+: (GPU) Ark Druid