Intel‘in 2023 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin görünümü hiç de iyi değil. Şirket yatırımcıları para kaybetmesi gerektiği konusunda uyardı. Duyuru şirketin hisselerinin yüzde 9,5 oranında düşmesine neden oldu. Intel’in CEO’su Pat Gelsinger tarafından “tökezleme” olarak adlandırılan ana rağmen, şirket bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir istikrar sağlanacağına inanıyor. Marka ayrıca veri merkezlerinde de pazar payı kaybetti.

Şirket, 2020’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 58,4 olan kâr marjının 2022’nin aynı döneminde yüzde 43,8‘e düşmesinin ardından, kar marjlarında daha fazla düşüş öngörüyor. Orta vadede hedef yüzde 51-53 brüt kâr marjıda. Uzun vadede bu oran yüzde 54-58’e kadar çıkıyor.

Dördüncü çeyrekte gelir yüzde 32’lik bir düşüşle 14 milyar dolara geriledi. Şirket önümüzdeki dönemde analistlerin tahminlerinin 3 milyar dolar altında, 10,5 milyar dolar ile 11,5 milyar dolar arasında bir gelir öngörüyor.

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Intel’in tahminleri, ABD’deki en büyük beş yonga üreticisinin piyasa değerinde yaklaşık 15 milyar ABD doları kayba yol açacaktır. Diğer şirketlerin hisseleri de düşerken, AMD yüzde 2,6, Nvidia ise yüzde 2 değer kaybetti. Applied Materials ve Qualcomm da gazetelerde değer kaybeden diğer şirketler oldu.

Şirket toparlanmaya çalışmak için bu yıl 3 milyar dolarlık maliyet kesintisine gitmeyi planlıyor. Bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 7,7 milyar dolar gelir elde etmiş ve 1,5 milyar dolar temettü ödemiştir. 2023’teki sermaye harcamalarının 20 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir.