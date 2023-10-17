Intel 14. Nesil serisi işlemcilerini tanıtarak AMD’ye göz dağı verdi. Yeni nesil işlemciler, doğrudan kutudan çıktığında 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve etkileyici 6 GHz hız sunabilen altı kilitsiz masaüstü işlemci içeriyor. Özellikle Intel Core i7-14700K, önceki nesle göre dört ek verimli çekirdek (E-çekirdek) ile 20 çekirdek ve 28 iş parçacığına sahip. Ayrıca, özellikle kilitsiz Intel Core 14. Nesil masaüstü işlemciler için tek tıklamayla yapay zeka destekli hız aşırtma imkanı sunan Intel Extreme Tuning Utility (XTU) ile birlikte geliyor.

Özellikle i9-14900K, doğrudan kutudan çıktığında 6 GHz hıza sahip olan en hızlı masaüstü işlemcisi ve özellikle oyun meraklıları için büyük bir performans sunuyor. İ7-14700K’nın çekirdeklerindeki %25 artış, özellikle içerik üreticileri için çoklu iş yüklerini daha iyi bir şekilde ele almalarını sağlar. Intel’in gelişmiş hibrit mimarisi, günlük görevler gibi çeşitli alanlarda yüksek düzeyde performans sunuyor.

Bu işlemciler, Intel’in Core 14. Nesil işlemcilerinin rakip işlemcilere kıyasla %23 daha fazla oyun performansı sunan oyun odaklı özellikler içeren Intel Uygulama Optimizasyonu (APO) gibi oyun odaklı özelliklere sahip olduğu üstün bir oyun platformunu temsil ediyor.

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Ayrıca, kilitsiz işlemciler artık Intel XTU AI Assist ve 8.000 MT/S’nin ötesinde DDR5 XMP hızlarını destekleyerek hız aşırtma konusunda mükemmel bir esneklik sunuyor. Bağlantı açısından, yeni işlemciler Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3 gibi mevcut kablosuz teknolojileri desteklerken, yakında çıkacak Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi teknolojilere de hazır olacak. Thunderbolt 4 ve yakında gelecek Thunderbolt 5 ise süper hızlı kablolu bağlantılar için 80 Gbps’ye kadar çift yönlü bant genişliği sunuyor.

Son olarak, bu işlemciler Intel 600 ve 700 serisi yonga setleriyle uyumlu çalışarak, sistem yükseltmelerini kolaylaştırır ve en yeni oyun ve içerik üretimi performansına erişimi kolaylaştırıyor.

Intel Core 14. Nesil S serisi masaüstü işlemcilerin fiyatları aşağıdaki gibi olacak. Türkiye fiyatları ise henüz bilinmiyor.

Intel i9-14900K: 589 dolar

Intel i9-14900KF: 564 dolar

Intel i7-14700K: 409 dolar

Intel i7-14700KF: 384 dolar

Intel i5-14600K: 319 dolar

Intel i5-14600KF: 294 dolar