AMD, EPYC 8004 “Siena” CPU ailesi lansmanıyla 4. Nesil Sunucu serisini resmi olarak tamamlıyor. Diğer üç 4. Nesil EPYC lansmanı SP5 platformuna odaklanırken, EPYC 8004 “Siena” ailesi SP6 platformunda kullanılacak. Bu seri, Cenova, Cenova-X ve Bergamo dahil olmak üzere tümü Zen 4 ve Zen 4C mimarilerini kullanarak 4. Nesil aileyi tamamlıyor.

AMD EPYC 8004 “Siena” CPU ailesi, 8 çekirdekten 64 çekirdeğe kadar olan toplam 12 yonga içerecek. Amiral gemisi çip, 64 çekirdek, 128 iş parçacığı, 2,3 GHz temel saat hızı ve 3,1 GHz yükseltme saat hızı sunan EPYC 8534P olacak.

İlginizi Çekebilir: AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT Tanıtıldı!

Bu yeni mimari, standart Zen 4 tasarımına kıyasla 128 MB L3 önbelleğe sahip olacak olan 256 MB önbellek sunmuyor. Bu çipin varsayılan TDP’si 200W’dir, ancak 225W veya 155W’a kadar ayarlanabilir. “N” çeşidi özellikle ağ odaklı kullanım için tasarlanmıştır ve temel saat hızlarını 2 GHz’e düşürerek 175W’lık bir TDP’ye sahip.

AMD EPYC 8004 “Siena” CPU paketi, her biri 16 çekirdek ve 16 MB L3 önbellek sunan dört adet Zen 4C CCD içeriyor. Klasik Zen 4 varyasyonlarındaki aynı CCD’ler, 32 çekirdek ve 16 MB L3 önbellek sunuyor.

Her çip, 1.152 TB’ye kadar kapasiteye sahip DDR5-4800 belleği destekleyen “P” ve “N” çeşitleriyle gelir. Zen 4 ve Zen 4C çekirdekleri aynı ISA’yı paylaştığı için, bu çipler SMT ve Core frekans artışını sürdürürken AVX-512 desteğini de koruyor. Tüm çipler, Infinity Guard güvenlik çözümleri ile Infinity Fabric ara bağlantıları kullanılarak paketleniyor. AMD’nin büyük Edge iş ortakları, EPYC 8004 “Siena” CPU’larını içeren yeni sunucu sistemlerini ve ağ çözümlerini tanıtmaları bekleniyor.

Akıllı Uç için Mükemmel Enerji Verimliliği. Verimli “Zen 4c” çekirdeğini ve geliştirilmiş bellek ve G/Ç özelliklerini sunan yeni SP6 soketini kullanan EPYC 8004 serisi işlemci, rakiplerin en iyi ağ modeline kıyasla sistem watt avantajı başına 2 kata kadar daha iyi SPECpower performansı sağlayabilir.

Dengeli Performans. Alan ve altyapının kısıtlı olduğu ortamlar için watt başına üstün performans gerektiren bir sektörde, AMD EPYC 8004 serisi işlemciler, uçta ihtiyaç duyulan dengeli performansı ve mükemmel enerji verimliliğini sağlar. EPYC 8534P, bir video kodlama iş yükünde, rakiplerinin karşılaştırılabilir ağ ürünlerine kıyasla toplam kare/saat/sistem watt’ının 2,4 katına kadar sağlar. IoT Edge ağ geçidi iş yükünde, sekiz çekirdekli EPYC 8024P destekli bir sunucu, rakiplerin sekiz çekirdekli işlemcisine kıyasla 8kW raf başına ~1,8 kat daha fazla toplam üretim performansı sağlayabilir.

Akıllı Uç Dağıtımları için Tasarrufları Optimize Etme. Akıllı uç dağıtımları, bir veri merkezinde beklendiği gibi tam raflar yerine daha küçük sunucu düğümlerine odaklanır. Bir, üç veya 10 sunucunun akıllı uç dağıtımında, AMD EPYC 8004 serisi işlemci tabanlı sunucunun enerji verimliliği, rakiplerle karşılaştırıldığında, müşterilerin beş yıllık bir süre içinde enerji maliyetlerinde binlerce dolar tasarruf etme potansiyeline sahip olabilir.