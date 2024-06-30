Ağustos ayına kadar geniş bir kitleye sunulması planlanan yeni özellik, kullanıcıların favori içerik üreticilerinin avatarlarıyla etkileşim kurmasını sağlıyor. Türkiye’de henüz erişime açık olmayan Meta AI platformu üzerinden geliştirilen yapay zeka sohbet robotları, ABD’de sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor.

Instagram yapay zeka sohbet robotu nasıl olacak?

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, “ABD’de yapay zeka stüdyomuzun erken testlerini başlatıyoruz. Önümüzdeki haftalarda Instagram’da en sevdiğiniz içerik üreticilerinin yapay zekalarını ve ilgi alanlarına dayalı yapay zekaları göreceksiniz. Bu sohbet robotları mesajlaşmada görünecek ve açıkça yapay zeka olarak etiketlenecek,” diyor.

Zuckerberg, sohbet robotlarının hala erken aşamada ve ilk beta sürümlerinde olduğunu belirterek, geliştirmeye devam edeceklerini ve yakında daha fazla insanın kullanımına sunacaklarını müjdeliyor. Bu girişimle her içerik oluşturucunun ve platformdaki küçük işletmelerin, toplulukları ve müşterileriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olacak yapay zekalar oluşturabilmesini hedeflediklerini söylüyor.

Instagram yapay zeka özelliklerinin ilk sürümünü kullanıma sunmak için Wasted isimli hesap ve teknoloji yaratıcısı Don Allen Stevens ile iş birliği yaptıklarını belirten Zuckerberg, “Bu işe girerken en ilgi çekici, eğlenceli ve güven inşa edici formülün ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden insanlara araçlar sunmak ve denemelerini sağlamak istiyoruz,” diyor.

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ABD’de bir sonraki hafta testlere başlayacak olan özellik, ilk olarak yaklaşık 50 içerik üreticisi ve kullanıcıların küçük bir yüzdesine sunulacak. Instagram yapay zeka özelliklerinin, birkaç ay içerisinde daha fazla kullanıcıya erişim sağlaması ve ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması bekleniyor.