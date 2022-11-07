Yaşlarını 18 yaş altı yerine 18 yaş üstü olarak değiştirmek isteyen Instagram kullanıcılarının artık Avrupa’da da yaşlarını doğrulamaları gerekecek. Bu tür kullanıcılar bir kimlik fotoğrafı yükleyebilir veya bu amaçla bir ‘video selfie’ çekip gönderebilir.

Doğrulama süreci daha önce ABD’de uygulamaya konulmuştu ve artık Avrupa’da da geçerli. Bu zorunluluk şimdilik yalnızca yaşını 18 yaş altı yerine 18 yaş üstü olarak değiştirmek isteyen kullanıcılar için geçerli. Yeni bir hesap oluştururken, bir kullanıcı sadece kendi seçtiği bir doğum tarihini girebilir.

Video doğrulaması, gönderilen görüntülere dayanarak bir kullanıcının kaç yaşında olduğunu tahmin eden Yoti şirketi ile işbirliği içinde yapılır. Meta’ya göre şirket, güvenilir bir yaş doğrulama sağlayıcısı olarak bağımsız bir şekilde doğrulanmıştır. Diğerlerinin yanı sıra Alman Gençlik Koruma Medya Komisyonu da şirketin hizmetlerini kullanıyor. Bir göndericinin yaşını tahmin etmek için hiçbir yüz tanıma yazılımı kullanılmayacak ve Yoti bir yaş tahminini Meta ile paylaştığında görüntüler silinecektir.

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Instagram, yeni bir hesap oluştururken minimum 13 yaş sınırını korur. “Bazı ülkelerde” sosyal medya, 13-17 yaş arası gençlerin görebileceği içerik türlerini de kısıtlamaktadır. Örneğin, bu tür hesaplar varsayılan olarak özel olarak ayarlanır, yetişkinlerin başlattığı iletişimler kısıtlanır ve belirli reklamlar gösterilmez.