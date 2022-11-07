Bundan 15 yıl önce, 5 Kasım 2007’de Open Handset Alliance ve Android çevrimiçi oldu. İşletim sistemi o zamanlar Google’ın sadece satın aldığı bir girişimdi. İlk iki yılda, Android’in bir işletim sistemi olarak gelişimi devam etti ve Google, sonunda akıllı telefon pazarına hakim olabilmek için çok sayıda üretici ile ortaklıklar kurdu. İlk ortaklar arasında Motorola, Qualcomm ve HTC vardı. O günlerde Google bile Android yazılımının bu kadar gelişeceğini düşünmüyordu.

Google Android Yazılımını 15 Yıl Önce Duyurdu

Bundan tam 15 yıl önce Google tarafından Android işletim sistemi adına ilk açıklamalar yapıldı.

“Android, mobil cihazlar için ilk gerçek anlamda açık ve kapsamlı platform olacak. İşletim sistemi olarak çalışabilecek. Android’i Open Handset Alliance ile işbirliği içinde geliştirdik. OHA, Aralarında Motorola, Qualcomm, HTC ve T-Mobile’ın da bulunduğu 30’dan fazla teknoloji ve mobil lideri bünyesinde barındırıyor. Servis sağlayıcılar, cihaz üreticileri, geliştiriciler ve diğerleriyle derin ortaklıklar kurduk. Standart, açık bir mobil işletim sistemi oluşturarak mobil dünya için açık bir sistem sağlamayı umuyoruz. Bunun sonucunda inovasyon için daha iyi ve daha hızlı bir tempo elde edileceğini düşünüyoruz. Bu da mobil müşterilere harika uygulamalar ve seçenekler sunacak”

Apple, Android Cihazları Yakalıyor !

2022 yılının sonuna geldiğimizde aktif Android akıllı telefon sayısı yakın zamanda 3 milyara ulaştı. Google’a göre, sadece geçtiğimiz yıl 1 milyardan fazla cihaz Android dünyasına eklendi. Aktif iPhone kullanıcı sayısı ise şu an için 1 milyardan fazla. Şirketin CEO’su Tim Cook 2022’nin ilk mali çeyreğine ilişkin raporları sunarken bazı verileri açıkladı. CEO şirketin şu anda dünya çapında 1,8 milyardan fazla aktif cihaza sahip olduğunu ve bunun yeni bir rekor olduğunu söyledi. Ocak 2020’de 1,5 milyar olan aktif Apple aygıtı sayısı Ocak 2021’de 1,65 milyara ulaştı. Bu sayıya iPhone, iPod touch, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch dahil olduğunu belirtmekte fayda var.

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