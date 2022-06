Instagram, akış için yeni bir tam ekran modunu ve gezinme çubuğunda bir başka güncellemeyi test ediyor. Değişiklik “sınırlı sayıda kişiye” sunuldu ve TikTok’un zaman çizelgesi stiline benziyor.

Bu güncelleme ile kullanıcılar sosyal ağ akışında gezerken gezinirken videoları pratik bir şekilde tam ekran izleyebilecekler. Yorumlama ve paylaşım seçenekleri içeriğin üzerinde olacak, gezinme çubuğu ekranın alt kısmında görünmeye devam edecek ve Instagram logosu diğer araçlarla birlikte üst alanda yer alacak.

Mark Zuckerberg, tam ekran testi hakkında, “kullanıcıların içerik keşfetmesini ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmasını kolaylaştırmak istediğini” söyledi. Kuruluşun CEO’suna göre statik format hala platformun önemli bir parçası olduğundan, fotoğraf görüntüleme de bu “tam ekran” beslemeye uyarlanmalıdır.

Ayrıca bkz: Snap, Snapchat Plus Adlı Yeni Bir Ücretli Plan Üzerinde Çalışıyor!

Mayıs ayının başında, bu daha da dikeyleştirilmiş ve sürükleyici özet akışıyla ilgili değişiklikler bazı kullanıcılara ulaşıyordu. Instagram bölüm başkanı Adam Mosseri, kişisel Twitter hesabından yayınladığı bir videoda test hakkında yorum yaptı ve insanları geri bildirimde bulunmaya teşvik etti.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022