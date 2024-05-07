Oyun dünyasının heyecanla beklediği bir gelişmeyle PlayStation 5 Pro’nun GPU özellikleri açıklandı ve oyuncuları heyecanlandırdı. Bu yeni güçlendirilmiş model, maksimum 36 teraflop güç sunacak ve daha hızlı ışın izleme performansı gibi çeşitli değişikliklerle geliyor.

İçindekiler PlayStation 5 Pro özellikleri ile heyecanlandırıyor

PlayStation 5 Pro özellikleri ile heyecanlandırıyor

Digital Foundry’nin bugün paylaştığı çevrimiçi gönderi ve video, Sony’nin orta nesil yenilemesi hakkındaki en son söylentileri ele alıyor ve GPU detaylarına derinlemesine bir bakış sunuyor. Sony’nin geliştirici portalındaki bilgilere göre, PlayStation 5 Pro’da 33,5 teraflop performans sağlayacak olan 30 Çalışma Grubu İşlemcisi bulunuyor. Bu, temel modelin 10,23 teraflopluk 18 WGP’sine kıyasla oldukça etkileyici bir artışı temsil ediyor.

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Ancak, Digital Foundry’nin analizine göre, PlayStation 5 Pro’nun 33,5 teraflop rakamı, muhtemelen 60 hesaplama ünitesinden 2,18 GHz’lik bir saate işaret ediyor. Bu, temel modelden daha düşük bir saat hızına işaret ediyor. Ancak, ultra güçlendirme moduyla GPU saatleri 36 teraflop performans sağlayacak 2,35 GHz’e çıkarılabilecek. Bu da, oyun deneyimini daha da iyileştirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

PS5 Pro’nun GPU’sunda saat hızlarındaki farklarla birlikte, diğer değişiklikler de mevcut. Özellikle, L1 ve L0 önbellek boyutlarının artırılması, daha fazla hesaplama birimi ve hızlı ışın izleme performansı gibi özellikleri destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca, yeni sistem, DirectX12 Ultimate özelliklerini destekleyerek oyun deneyimini daha da geliştirecek.

Ancak, PS5 Pro’nun güç tavanı nedeniyle, yalnızca belirli oyunların ultra yüksek saat hızlarını kullanabileceği belirtiliyor. Bu da, sistemdeki oyunların performansı üzerinde belirleyici bir faktör olabilir.

Sonuç olarak, PS5 Pro’nun GPU özellikleri, oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu güçlü güncelleme, oyun deneyimini daha da ileri taşıyarak PlayStation 5 kullanıcılarını daha da memnun edecek gibi görünüyor.