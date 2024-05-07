Apple 7 Mayıs etkinliği öncesi Apple sitesini yine bakıma aldı. Sitenin bir süre erişilememesi ve sitede yer alan “Hemen döneceğiz.” yazısı, “Apple zam mı yaptı?” sorularının sorulmasına neden oldu. Yeni iPad Air, iPad Pro, Apple Pencil Pro gibi ürünlerin tanıtıldığı etkinlik öncesi Apple sitesi kapandı.

Apple zam yaptı mı? iPhone fiyatları zamlandı mı?

Her lansman öncesi olduğu gibi, Apple’ın Türkiye sayfasına girdiğinizde “Hemen döneceğiz.” başlığı ve “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Ancak, bu durumun zam ile bir ilgisi olmayabileceği düşünülüyor.

Apple Store’un kapanmasının, muhtemelen yeni ürünlerin tanıtılacağı bir etkinlik öncesinde gerçekleşmesi sürpriz değil. Apple’ın, yakında başlayacak etkinlikte yeni iPad modellerini duyurması bekleniyor. Dolayısıyla, Apple’ın mağazayı geçici olarak kapatması, yeni ürünleri mağazaya eklemek için standart bir prosedür olabilir.

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Apple’ın bu hamlesi, şirketin ürün lansmanlarını her zamanki titizlikle hazırladığını ve kullanıcıların yeni ürünlere erişimini sağlamak için gerekli adımları attığını gösteriyor. Bu durum, teknoloji meraklılarının heyecanını artırırken, yeni ürünlerin ne tür özelliklerle geleceği konusunda da merak uyandırıyor.

Apple sitesi şu anda tekrar tam kapasite erişime açılmış durumda. Tahmin ettiğimiz gibi henüz iPhone fiyatları değişmemiş durumda. Apple zam haberi için herkes kolları sıvamış olsa da, görünen o ki Cupertinolu dev sadece yeni ürünlerini sitesine eklemiş durumda. Şimdilik herhangi bir zam haberi olmadığını söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple 7 Mayıs lansmanı sırasında tanıtılan yeni Apple ürünleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!