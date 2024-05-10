Mide kanseri, dünya çapında en sık teşhis edilen ilk beş kanser türü arasında yer alıyor ve özellikle Doğu Asya’da yüksek oranda görülüyor. Ancak, son yıllarda ABD, Kanada ve İngiltere gibi yüksek ve düşük riskli ülkelerde 50 yaşın altındaki kişiler arasında mide kanseri vakalarında endişe verici bir artış gözlemleniyor. Bu da tuzlu yemek yemeğe bağlanıyor.

Tuz alımının demans ve tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendirildiği bilinse de, tuzun mide kanseri riskine etkisi hala net değil. Bazı araştırmalar, yüksek miktarda tuz tüketiminin mide zarını bozarak H. pylori bakterisinin etkisini artırabileceğini öne sürerken, diğerleri H. pylori enfeksiyonundan bağımsız olarak tuz tüketimi ile mide kanseri arasında pozitif bir ilişki bulmuş.

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Ancak, tuz alımı ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sınırlı ve çoğunlukla Asya popülasyonlarına odaklanıyor. Ancak, Viyana Tıp Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmada, İngiltere’deki yetişkinlerde sofrada tuz eklenmesi ile mide kanseri riski arasındaki bağlantıya odaklanıldı.

Araştırmacılar, Birleşik Krallık Biobank’tan elde edilen 471.144 katılımcının verilerini kullandı. Katılımcıların yaş ortalaması 56 olup, %53,9’u kadındı. Araştırmacılar katılımcılara, yemeğe tuz ekleyip eklemediklerini sordular ve yaklaşık 11 yıl boyunca katılımcıların mide kanseri vakalarını izlediler.

İçindekiler Tuzlu yemek yemek kanser olasılığını yüzde 41 artırıyor

Tuzlu yemek yemek kanser olasılığını yüzde 41 artırıyor

Araştırma sonuçlarına göre, sofrada yemeğe her zaman tuz ekleyen katılımcıların mide kanseri riskinin, nadiren veya hiç tuz eklemeyenlere göre %41 daha fazla olduğu belirlendi. Bu bulgular, Batı ülkelerinde tuz tüketiminin mide kanseri riskiyle ilişkilendirilebileceğini gösteriyor.

Ancak, araştırmacılar çalışmanın sınırlılıklarını da vurguladılar. Örneğin, H. pylori enfeksiyonu gibi potansiyel değiştiricilerin etkisini değerlendirecek kadar yüksek olmayan vaka sayıları bulunuyordu. Ayrıca, beslenme alışkanlıklarına ilişkin ayrıntılı veriler mevcut değil.

Buna rağmen, araştırmacılar tuz tüketimi ile mide kanseri riski arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladılar. Bu tür çalışmalar, tuz tüketimini azaltmanın mide kanseri önlemede potansiyel bir strateji olabileceğini gösteriyor.