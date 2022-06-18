Apple’ın iOS 14.5’te reklam karşıtı izleme sisteminin uygulanmasından bu yana, birçok sosyal ağ ve uygulama, bu özellikle bağlantılı gelir kaybını telafi etmek için ekonomik stratejilerini gözden geçirmek zorunda kaldı. İçerik oluşturucuların, abonelerin özel deneyimlere erişebilmesi için ücretli bir abonelik ayarlamasına olanak tanıyan Instagram’da durum aynı şekildeydi.

Twitter ayrıca premium özellikler sunan ücretli bir aylık abonelik olan Twitter Blue’yu da başlattı. Snapchat, reklamları yıldızların hikayelerine entegre ederken, sosyal ağın da ücretli bir formülü tercih etmesi bekleniyordu.

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İçindekiler Snapchat ücretli plan üzerinde çalışıyor

Snapchat ücretli plan üzerinde çalışıyor

The Verge haberine göre Snapchat şu anda Snapchat Plus adlı ücretli bir abonelik için dahili testler yürütüyor.

Snapchat sözcüsü Liz Markman, The Verge’in sütunlarında şunları söyledi: “Snapchat kullanıcıları için yeni bir abonelik hizmeti olan Snapchat Plus’ın ön dahili testini yapıyoruz. Abonelerimizle özel, deneysel ve önizleme özelliklerini paylaşabildiğimiz ve topluluğumuza nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimiz için heyecanlıyız.”

Ünlü geliştirici ve sızıntı yapan Alessandro Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre Snapchat Plus, bir arkadaşınızı En İyi Arkadaş olarak sabitlemenize, özel simgelere erişmenize, hikayelerinizi kimlerin incelediğini görmenize veya arkadaşlarınızın ziyaret ettiği yerleri görmenize izin verdi.

Ayrıca Alessandro Paluzzi, fiyatın aylık 4,59 € veya yıllık 45,99 € olarak belirleneceğini belirtiyor. Elbette bu fiyat listesi gibi bu özellikler, Snapchat’ten daha fazla resmi bilgi gelmediği için biraz dikkatli ele alınmalı.