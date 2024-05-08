Apple, Let Loose etkinliğinde yeni iPad Air ve iPad Pro M4 modellerini tanıttı. Etkinlik sonrası Apple zam yaptı haberi beklerken, Apple indirim haberi geldi. 10. Nesil iPad için görülmemiş bir indirim duyuruldu. Artık iPad 10. Nesil almak isteyenler bu modele çok daha uygun fiyatlarla ulaşabilecek. İşte yeni iPad fiyatı.

Apple, 10. Nesil iPad Fiyatlarında Büyük İndirim Yaptı: Apple İndirim Haberi Geldi!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen özel etkinlikte, Apple’ın yeni nesil iPad modelleri ve aksesuarları tanıtıldı. Ancak, etkinlik sonrasında Apple’dan gelen sürpriz bir haber, teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Apple, 10. Nesil iPad için fiyatlarında büyük bir indirim yapma kararı aldı.

Eski fiyatlarıyla 19.439 TL ve 25.379 TL olan 64 GB ve 256 GB‘lık 10. Nesil iPad modelleri, indirim sonrasında sırasıyla 15.999 TL ve 22.499 TL’ye satışa sunulacak. Bu indirim, kullanıcılar için iPad’e daha uygun fiyatlarla erişim sağlayacak.

Bu indirimle birlikte, kullanıcılar Apple’ın 10. Nesil iPad modeline daha kolaylıkla sahip olabilecekler. Eğer nispeten yeni donanıma sahip uygun fiyatlı iPad almak istiyorsanız, bu Apple indirim haberi sizi mutlu edecektir. Kırpılmış iPad Air 4 modeline benzeyen yeni iPad 10. Nesil indirimli fiyatı ile kullanıcılarını sevindirecek.

10. Nesil iPad, 10.9 inçlik Liquid Retina ekranı, güçlü A14 Bionic işlemcisi, 12 Megapiksel arka ve ön kamerası gibi özelliklerle donatılmış durumda. USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi güncel bağlantı özelliklerine de sahip olan iPad, Apple Pencil 1. nesil ile uyumlu. Ayrıca, güvenliği artırmak için yan tarafa konumlandırılmış Touch ID özelliği bulunuyor.

64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunulan iPad, hafif ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Kutu içeriğinde USB-C şarj ve veri kablosu ile 20W USB-C adaptör de bulunuyor. Apple’ın bu indirimi, iPad almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Yüksek performansı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken 10. Nesil iPad, daha erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

İlginizi Çekebilir: Apple’dan ilginç ve üzücü karar!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple indirim haberi beklenmedik bir gelişme miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!