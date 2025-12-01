Samsung cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Peki One UI 8 güncellemesi gerçekten kullanıcıları zorlayan yeni bir sorun mu getirdi? Türkiye’de binlerce Galaxy Z Fold kullanıcısı bu güncellemeyi merakla bekliyordu ancak One UI 8 ile birlikte ortaya çıkan dokunmatik problemleri pek çok kişinin aklında soru işaretleri oluşturdu. Şimdilik detaylar sınırlı olsa da bu durumun ne kadar yaygın olduğu ve neden kaynaklandığı büyük merak konusu.

One UI 8 güncellemesi katlanır modellerde dokunmatik sorunları beraberinde getirdi!

One UI 8 güncellemesinin ardından bazı Galaxy Z Fold 4 ve Z Fold 5 kullanıcılarının ekranın ortasında dokunma tepkisi alamadığı bildiriliyor. Android 16 tabanlı bu yeni arayüzle birlikte görülen hata, özellikle katlanabilir ekran yapısı ve arayüz optimizasyonunun birlikte çalıştığı noktalarda sorunlara işaret ediyor.

Türkiye’de de raporlanan şikâyetlere göre ekran, belirli ayar kombinasyonlarında komutları algılamayı durduruyor ve bu da cihazı günlük kullanımda ciddi ölçüde zorlaştırıyor.

Kullanıcı raporlarına bakıldığında One UI 8 ile yaşanan dokunmatik problemin, ekran boyutu maksimum seviyeye alındığında ve “çoklu pencere menüsünü tek pencerede göster” seçeneği aktifken ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bu iki özellik aynı anda açık olduğunda ekranın orta bölgesinin tepkisiz kalması, özellikle üretkenlik amacıyla Fold modellerini kullanan kişiler için büyük bir verim kaybına dönüşüyor. Ayarları değiştirmeye alışkın olmayan kullanıcılar bu davranışın donanımsal bir sorun olduğunu zannederek panikleyebiliyor.

Uzmanların aktardığına göre sorunu geçici olarak çözmenin en hızlı yolu çoklu pencere menüsünü devre dışı bırakmak. Bu işlem yapıldığında One UI 8 ile oluşan ekran tepkisizliği ortadan kalkıyor ve cihaz normal şekilde kullanılabiliyor.

Tabii bu geçici bir çözüm; çünkü çoklu pencere özelliğini kapatmak bazı kullanıcıların alıştığı kullanım düzenini bozuyor. Bu nedenle Samsung’un kalıcı bir düzeltme üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda yeni bir yazılım iyileştirmesi sunacağı tahmin ediliyor.

Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil ancak One UI 8 ile yaşanan bu dokunmatik problemlerinin kısa sürede gündelik hayatı etkilemeye başlayacağı aşikâr. Katlanabilir modellerin hassas ekran yapısı düşünüldüğünde bu tür yazılımsal sorunların geniş kitleleri etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

