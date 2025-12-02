Akıllı telefon pazarında rekabet giderek sertleşirken, Samsung cephesinde dikkat çeken bir kriz patlak verdi. Peki bu gelişmeler kullanıcıları, özellikle de Türkiye’de yeni amiral gemisi bekleyenleri nasıl etkileyecek? Galaxy S26 fiyatlarına doğrudan yansıyacak bu hareketlilik sektörde dengeleri bozabilir mi? Yükselen maliyetlerin, Samsung’un stratejisini nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz.

Samsung içinde savaş çıktı! Yarı iletken bölümü Galaxy telefonlara diss attı!

Samsung tarafında yaşanan bu beklenmedik gerginlik, Galaxy S26 hazırlık sürecini doğrudan etkiliyor. Mobil eXperience (MX) birimi, yeni nesil cihazlarda kullanılacak mobil DRAM için uzun vadeli tedarik talep etti ancak bu istek, aynı şirket çatısı altındaki Device Solutions (DS) bölümünden veto yedi.

DS tarafı, yüksek kârlı ürünlere yönelerek HBM ve gelişmiş LPDDR5X üretimine ağırlık vermek isterken; MX birimi, artan çip maliyetleri sebebiyle ciddi bir baskı altında kaldı. Türkiye’de telefon fiyatlarının zaten yüksek olduğu düşünüldüğünde, kullanıcıların bu tabloya tepkisi şimdiden merak konusu.

Bellek fiyatlarındaki “çipflasyon” etkisi, Samsung tarafında gerginliği tırmandırmış durumda. Özellikle LPDDR5X 12 GB modüllerinin fiyatı bir yılda iki kattan fazla artarak 33 dolardan 70 dolar seviyelerine çıkmış görünüyor. Bu artış, Samsung için amiral gemisi telefon maliyetlerini yukarı çekiyor.

Galaxy S26 için belirlenmesi gereken fiyat politikası, bu nedenle şirketin en büyük problemlerinden biri hâline geldi. Üstelik yalnızca bellek değil, mobil işlemci maliyetleri de son bir yılda yüzde 25’i aşan oranlarda yükselmiş durumda.

Bu koşullar altında MX birimi, uzun vadeli maliyet garantisi almak için DS bölümüne üst düzey yöneticiler gönderse de sonuç çıkmadı ve yalnızca yıl sonuna kadar geçerli kısa vadeli bir anlaşma sağlanabildi.

DS biriminin tavrı net: AI yongalarına yönelen rekabet ortamında kâr maksimizasyonu önceliği artık daha keskin. Samsung tarafında “bölüm bazlı sorumluluk” modeli güçlendiği için DS, piyasa mantığını takip ederek bellek hacmini en kârlı ürünlere kaydırıyor.

Bu kararın Türkiye pazarına etkisi de çok net: Markanın yeni nesil telefonlarında fiyat artışı artık kaçınılmaz görünüyor. Özellikle Galaxy S26 serisinin, artan LPDDR5X ve AP maliyetleri sebebiyle önceki yıllara göre daha yüksek fiyatla çıkabileceği konuşuluyor. Yükselen döviz kuru da düşünüldüğünde tablo pek parlak değil.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung tarafındaki bu maliyet artışının tüketici fiyatlarına nasıl yansıyacağını öngörüyorsunuz? Yeni modellerin Türkiye’deki konumunu nasıl değerlendirirsiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!