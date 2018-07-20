Instagram online özelliği geliyor!

Instagram, online takipçileri görebilmemizi sağlayacak özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yeni güncelleme ile bu özellik kullanılmaya başlanacak.

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Instagram online özelliğini nasıl kullanacağız?

Gün geçmiyor ki Instagram kullanıcılarına bir yeni özellik daha sunmasın. Başlarda sadece fotoğraf paylaşma odaklı sosyal medya ağı olarak kullanıma açılan Instagram servisi, her geçen gün yeni bir özellik daha tanıtıyor.

Kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren “Direkt Mesaj“, “Hikayeler“, “IGTV” gibi yeni özellikler sunan Facebook yönetimi bu kez de tıpkı Facebook Messenger uygulamasında olduğu gibi online kişi bilgisi özelliğini Instagram’a entegre etti. Facebook Messenger’da yer alan ve online arkadaşlarımızı görebilmemizi sağlayan yeşil noktanın aynısı Instagram’da kişilerin profil fotoğraflarının sağ alt köşesine iliştirilmiş bir şekilde tasarlanmış.

Instagram online göstergesi; “Direkt Mesaj” gelen kutusunda, gönderi paylaşırken takipçilerimizi listelediğimiz sayfada ve takipçilerimizin kendi profillerine girip baktığımızda da görülebilecek. Bir kişinin online olduğunu görebilmemiz için iki şart var, o kişi takipçimiz olacak ve Instagram online özelliğini ayarlar menüsünden kapatmamış olacak. Evet, eğer isterseniz online özelliğini ayarlar menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz.