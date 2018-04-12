Instagram’a indirme özelliği geliyor

Instagram’a indirme özelliği geliyor

12 Nisan, 2018 Genel, Uygulama 0 yorumlar

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Instagram sözcüsü, TechCruncha yaptığı açıklama ile şu anda uygulama üzerinde bir veri taşınabilirliği eksiği olduğunu ve yakın gelecekte kullanıcıların kendi verilerini kolayca indirebileceğini söyledi.

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Instagram fotoğraflarınızı indirebileceksiniz

Bildiğiniz gibi şu anda Instagram fotoğraflarınızı indirmek için üçüncü şahıs uygulamalar kullanılıyor. Açıklanan bilgilere göre sunulacak yeni özellik ile direkt olarak Instagram üzerinden verilerinizi indirebileceksiniz. Ancak henüz bu özelliğin sadece yüklenen fotoğraf ve videolarla mı sınırlı kalacağı yoksa hikayeleri de mi kapsayacağı bilinmiyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda benzer bir özelliği Facebook yapmıştı.

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