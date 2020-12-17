Instagram Lite uygulaması geri dönüyor

Dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kota dostu olarak da bilinen Lite uygulamasını yeniden test etmeye başladı.

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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram, yeni versiyonu ile gündemde. Şirket, kullanıcı tabanlarını genişletme ve tüm dünyada daha fazla insana ulaşma girişimi olarak düşük donanımlı telefon kullanıcıları için Instagram’ın Lite sürümünü yayınladı.

Aslında Instagram, 2018 yılında “Instagram Lite” adında yeni bir uygulama test etmeye başlamıştı. İlk sürümü yalnızca 573 kilobaytlık dosya boyutuna sahip olan uygulama, özellikle düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonları hedefliyordu. Ancak sonrasında ise sebep gösterilmeden söz konusu proje geri çekilmişti.

Uzun bir aradan sonra tekrar gündeme gelen Lite özelliği veri kullanımı konusunda oldukça tasarruflu. Sadece 2 MB‘lık yer kaplayacağı belirtilen Instagram Lite hem daha az veri kullanacak hem de daha hızlı kullanım şansı yaratacak. Başka bir deyişle Instagram’ın Lite sürümü akıllı telefonlarda daha az yer kaplayacak ve daha az veri tüketecek.

Instagram Lite’ın daha az yer kaplaması ve daha hızlı çalışması açısından şimdiden özellikle düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonları kullananlar için oldukça merak uyandırdı. Instagram Lite yine fotoğraf, video ve hikaye paylaşılabilecek bir sürüm olacak. Ancak bu “lite” sürümde Reels ve IGTV gibi büyük uygulamalar yer almayacak.

Bahsedilen Lite sürümü şimdilik Hindistan’da test edilmeye başlandı. Söz konusu uygulama, Android kullanıcıları için Google Play Store’dan indirilebilir durumda. Uygulamanın yakında tüm dünyada kullanıma sunulacağı söyleniyor.