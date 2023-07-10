Çok sayıda iOS uygulaması, iOS 16’nın piyasaya çıkışının ardından Canlı Etkinlikler özelliğini devreye sokuyor. Bu özellik, uygulamaların iPhone 14 Pro’nun Kilit Ekranı veya Dinamik Ada’dan gerçek zamanlı bilgi sağlamasına olanak tanıyor. Şimdi de Instagram, kullanıcılarına uygulamayı kapattıklarında bile yükleme durumunu gösterebilmek için bu özellikten faydalanıyor.

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Instagram’ın, Fernando Moretto’nun belirttiği gibi, yeni bir fotoğraf veya video yüklerken, uygulamanın kapatılmasının ardından bile Canlı Etkinlikler aracılığıyla yükleme durumunu göstermeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, yüklemelerinin devam ettiğinden emin olabiliyorlar ve Instagram uygulamasını tekrar kontrol etmek zorunda kalmıyorlar.

Elbette, Instagram’ın Canlı Etkinlikleri hem Kilit Ekranı’nda hem de Dinamik Ada’da görüntüleniyor. Kullanıcılar, yükleme sürecindeki içeriğin küçük bir önizlemesini ve yükleme ilerleyişini takip edebiliyorlar.

Ancak, bu özellik şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Instagram, Canlı Etkinlikler desteğini henüz resmi olarak duyurmadı, bu yüzden bu özelliği geniş çapta sunmadan önce test ettiği düşünülüyor. Instagram uygulamanızı güncelleyerek bu yeni özelliğe en kısa sürede erişim sağlamak mümkün.

Yılın başlarında, Uber de ana uygulamasını ve Uber Eats’ı Canlı Aktiviteler desteğiyle güncelledi. Diğer birçok geliştirici de aynı şekilde hareket ediyor. Söylentilere göre, iPhone 15 modeli, Dinamik Ada özelliğini tüm serisiyle birlikte getirecek ve bu da özelliğin kullanıcılar arasında daha popüler hale gelmesini sağlayacak. Ayrıca, iPadOS 17 ile Canlı Aktivitelerin iPad’in Kilit Ekranı’na da eklendiğini belirtmekte fayda var.