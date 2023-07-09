Mark Zuckerberg, Threads’i çevrimiçi kamusal söylem için “dostça” bir sığınak olarak sundu ve onu milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu daha düşmanca bir yer olan Twitter’dan keskin bir şekilde ayırdı. Meta CEO’su Zuckerberg, hizmetin lansmanından kısa bir süre sonra, “Kesinlikle nezakete odaklanıyoruz ve burayı samimi bir yer haline getiriyoruz” dedi. İlk iki gününde 70 milyondan fazla kullanıcının ilgisini çeken Threads için bu idealist vizyonu sürdürmek başka bir hikaye.

Dürüst olmak gerekirse, Meta öfke tuzağına düşüren, müstehcen paylaşım yapan internet ordularını yönetmede acemi değil. Şirket, yeni Threads uygulamasının kullanıcılarını fotoğraf ve video paylaşım sosyal medya hizmeti Instagram’da uyguladığı kurallara tabi tutacağını söyledi. Ayrıca içerik sağlamak için aktif olarak algoritmik bir yaklaşımı benimsiyor. Bu da ona daha çok eğlenceye ve haberlerden uzaklaşmaya çalışanlar üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Threads sözcüsü Christine Pai yaptığı açıklamada, yeni başlayanlar için şirketin mevcut bilgi doğrulama programını Threads’i de kapsayacak şekilde genişletmeyeceğini söyledi. Bu, Meta’nın diğer uygulamalarında yanlış bilgileri nasıl yönettiğine dair ayırt edici bir özelliği ortadan kaldırıyor. Pai, Facebook veya Instagram’daki gönderilerin doğrulama ortakları tarafından yanlış olarak değerlendirildiğini, Threads’de de yayınlanırsa kendi etiketlerini taşıyacağını ekledi.

Instagram başkanı Adam Mosseri, Threads’in Meta’nın diğer hizmetlerinden daha “kamusal söylemi desteklediğini” ve bu nedenle haber odaklı bir kalabalığı çekmeye daha meyilli olduğunu kabul etti. Ancak şirketin spor, müzik, moda ve tasarım gibi daha diğer konulara odaklanmayı hedeflediğini de söyledi. Yine de, işler Meta’nın söylediği gibi gitmedi.

Birçok Threads hesabı, lansmandan birkaç saat sonra Illuminati ve “milyarder satanistler” hakkında gönderiler yayınlarken, diğer kullanıcılar birbirlerini Nazilerle karşılaştırdı ve Batı Şeria’da cinsiyet kimliğinden şiddete kadar her konuda kavga etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu da dahil olmak üzere muhafazakarlar, takipçileri yanlış bilgi yayınladıklarına dair uyaran etiketlerin ortaya çıkmasının ardından sansürden şikayet etti. Başka bir Meta sözcüsü, bu etiketlerin bir hata olduğunu söyledi.

Fediverse’e giriş

Pai, Instagram kurallarının bu kullanıcılar için de aynı şekilde geçerli olacağını söyledi. Pai ayrıca, “Bir hesabın veya sunucunun ya da belirli bir sunucudan çok sayıda hesabın kurallarımızı ihlal ettiği tespit edilirse, bunların Threads’e erişimi engellenir. Bu da sunucunun içeriğinin artık Threads’te görünmeyeceği ve bunun tersinin de geçerli olacağı anlamına gelir.” dedi.

Yine de, çevrimiçi medyada uzmanlaşan araştırmacılar, Meta’nın bu etkileşimlere nasıl yaklaştığının ayrıntılarında gizli olacağını söyledi. Meta’nın eski güvenlik başkanı Alex Stamos, Threads’te, şirketin yasaklı içerik yayınlayan kullanıcılar hakkındaki arka uç verilerine erişim olmadan temel içerik denetimi uygulama türlerini gerçekleştirmede daha büyük zorluklarla karşılaşacağını bildirdi.

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Stamos, “Federasyonla, büyük platformların hesapları tek bir aktöre bağlamak veya kötü niyetli davranışları geniş ölçekte tespit etmek için kullandığı meta veriler kullanılamaz. Bu, spam gönderenleri, trolleri ve ekonomik olarak yönlendirilen kötüye kullananları durdurmayı çok daha zorlaştıracak.” dedi. Ayrıca gönderilerde Threads’in çok sayıda kötü amaçlı hesabı olan fediverse sunucularının görünürlüğünü sınırlamasını ve çocuk pornografisi gibi yasa dışı materyalleri yayınlayanlara daha sert cezalar uygulamasını beklediğini söyledi.