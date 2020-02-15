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Instagram için yeni özellik: Gönderiler artık gözünüzden kaçmayacak!
Instagram uygulamasında, kısa süre önce “Son gönderiler” adı altında yeni bir özellik keşfedildi. Kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından yayınlanan ve gözden kaçan son gönderileri bir araya getiren bu özellik anasayfada pop-up şeklinde karşımıza çıkıyor. Akış üzerinde, geçmişte olduğu gibi kronolojik bir sıralama bekleyen kullanıcılar, yeni özellikle birlikte gönderi sıralamaları için köklü değişiklikler de bekliyor.
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Firma, özelliğin varlığını doğruladı fakat tam olarak bu şekilde çalışmayacağını ve halen test aşamasında olduğunu dile getirdi. Son gönderiler özelliği, tersine mühendislikle ilgilenen Jane Manchun Wong adlı kullanıcı tarafından keşfedildi. Aşağıda yer alan ekran görüntüsüyle özelliği duyuran Jane, See Posts (Paylaşımları gör) seçeneğine dokunduğunda bazı arkadaşlarından rastgele gönderilere rastladığını bildirdi.
Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts
This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020
Instagram’ın kronolojik olmayan akış algoritmasıyla sıralanan gözden kaçırdığımız son gönderiler özelliğinin, prototip aşamasında olduğu düşünülüyor. Anlaşılan o ki kısa süre içerisinde mevcut pop-up özelliğini cihazlarımızda göremeyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan, en çok etkileşime sahip olduğunuz kişiler ile birlikte çalışması beklenen özellik, mevcut kronolojik olmayan akış algoritması ile mi gelecek yoksa yeni bir algoritmaya mı sahip olacak merak konusu.
Haber
Yeni Twitter filtresi, mesajlardaki uygunsuz görüntüleri siliyor
Kullanıcıların istenmeyen, uygunsuz ve çıplaklık içeren fotoğraflar almasını önlemek için yeni bir Twitter filtresi geliştirildi. Safe DM (güvenli mesajlaşma) adı verilen eklenti sayesinde, kullanıcılara Twitter üzerinden direkt mesaj yoluyla gönderilen penis fotoğrafları engelleniyor. Bu sayede mesaj içerisindeki uygunsuz görüntü filtrelenerek otomatik olarak siliniyor.
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Safe DM eklentisi ile Twitter üzerinden direkt mesaj yoluyla gönderilen penis fotoğrafları engellenip otomatik olarak silinebiliyor
Uygulamanın geliştiricisi Kelsey Bressler, bir adamdan istenmeyen çıplak bir fotoğraf aldıktan sonra bu fikrin ortaya çıktığını belirtti.
Bressler, BBC‘ye verdiği röportajda, “Sosyal medya şirketleri, kullanıcıları siber saldırılardan korumak için daha fazlasını yapabilirler. Bu bağlamda filtreyi başka büyük bir platforma eklemek için görüşüyoruz. Ayrıca bunu diğer sosyal medya platformlarında da sunmak istiyoruz ve bu noktadan nerelere varabileceğimizi tartışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Uygulama geliştiricisi, eylül ayında halkın penis fotoğraflarını göndermesi için bir talepte bulundu. Kelsey Bressler kişisel Twitter hesabı üzerinden, “DM’lerde (direkt mesajlarda) penis fotoğraflarını otomatik olarak algılayacak ve kullanıcı adına işleyecek, geliştirilmekte olan bir filtreyi test ediyorum.” ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.
Açıklamadan sonra 4 binin üzerinde fotoğrafın gönderildiği belirtildi. Safe DM ekibi, filtrenin %99 oranında çalıştığını iddia ediyor. Buzzfeed News tarafından yapılan teste göre, penis fotoğraflarını engelleme ve silme söz konusu olduğunda yazılımın birkaç dakikalık gecikme ile son derece doğru çalıştığı sonucuna varıldı.
Safe DM uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların Twitter hesaplarına bir eklenti eklemesi ve doğrudan iletilere erişmesine izin vermesi gerekiyor. Yazılım bu sayede kullanıcıların mesajlarında penis görüntülerini tarıyor. Eğer eşleşme yakalanırsa, her iki tarafa da mesajın uygunsuz olduğunu ve silindiğini bildiren bir yanıt gönderiyor.
Kelsey Bressler, eklentinin yalnızca istenmeyen görüntüleri taradığını ve mesaj metnini okumadığını belirtti.
Haber
Tesla, 15 bin aracını geri çağırıyor
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hidrolik direksiyon arızası potansiyeline sahip 15 bin aracını geri çağırıyor. Geri çağrılan araçların Tesla‘nın SUV sınıfında ürettiği Model X aracı olduğu belirtildi.
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Belirtilen hidrolik direksiyon sorunu, Ekim 2016 öncesi üretilen Tesla Model X’leri kapsıyor
Tesla, otomobil sahipleri ile iletişime geçerek olası bir arızayı ve kazayı engellemek adına araçları servislerine çağırdı. Buna göre, paslanma potansiyeli bulunan cıvatalar değiştirilecek ve yeni parçalara korozyona dayanıklı bir macun uygulanacak.
Tesla bir diğer benzer sorunu Mart 2018‘de yaşamış ve 123 bin Model S sedan aracını geri çağırmıştı. Şirket o tarihte, Model X‘in ve Model 3‘ün sorundan etkilenmediğini belirtmişti.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X2 Pro, MWC 2020‘nin iptal edilmesi nedeniyle ertelenen resmi duyurusu öncesinde Geekbench‘te görüntülendi. Bunun tam olarak duyurulacak olan telefon olduğunu biliyoruz çünkü şirket CPH2025 kodlu telefonun zaten gelecek serinin pro modeli olduğunu sertifikalandırmıştı.
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Oppo Find X2 Pro Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Elimize ulaşan bilgilerde, telefonun Snapdragon 865 işlemci ve 12 GB RAM seçeneği ile gelmesinin yanı sıra Android 10 ile birlikte kutudan çıkacağı kesinleşti. Cihaz tek çekirdekte 913 skor alırken, çoklu çekirdekteki puanı ise 3308 olarak değerlendirildi. Taban frekans değeri ise 1.80 GHz ile çalışıyor. Bu skorlar Geekbench 5‘te gördüğümüz en iyi skorlardan biri. Oppo Find X2 Pro‘nun performans anlamında piyasadaki telefonlardan çok daha üst düzey bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Find X2 Pro hakkında diğer bilinenler neler?
Oppo X2 serisi akıllı telefonlar hakkında onaylanan ve tahmin edilen özellikler var. Ekran olarak QHD çözünürlüklü, 240 Hz değerinde dokunmatik örnekleme oranı ve bu oran üzerinde 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek. Ön panel ayrıca 1200 nit ekran parlaklığı ve %100 DCL-P3 renk gamı kapsamına sahip olacak. Ayrıca Sony sensörlü 48 MP bir kamerayı bu cihazda görmeyi bekliyoruz. Şarj konusunda ise 65W değerinde bir hızlı şarj ile geleceği tahmin ediliyor. Oppo lansmanı tahmini olarak Mart ayında gerçekleştirilecek, orada her şeyi detaylarıyla öğreneceğiz.