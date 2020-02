Instagram için yeni özellik: Gönderiler artık gözünüzden kaçmayacak!

Instagram uygulamasında, kısa süre önce “Son gönderiler” adı altında yeni bir özellik keşfedildi. Kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından yayınlanan ve gözden kaçan son gönderileri bir araya getiren bu özellik anasayfada pop-up şeklinde karşımıza çıkıyor. Akış üzerinde, geçmişte olduğu gibi kronolojik bir sıralama bekleyen kullanıcılar, yeni özellikle birlikte gönderi sıralamaları için köklü değişiklikler de bekliyor.

İlginizi çekebilir: Spotify Kids, çocuklar için özel olarak yayınlanacak

Firma, özelliğin varlığını doğruladı fakat tam olarak bu şekilde çalışmayacağını ve halen test aşamasında olduğunu dile getirdi. Son gönderiler özelliği, tersine mühendislikle ilgilenen Jane Manchun Wong adlı kullanıcı tarafından keşfedildi. Aşağıda yer alan ekran görüntüsüyle özelliği duyuran Jane, See Posts (Paylaşımları gör) seçeneğine dokunduğunda bazı arkadaşlarından rastgele gönderilere rastladığını bildirdi.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts

This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020