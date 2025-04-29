Otomotiv dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı! Fransız otomobil devi Citroen, popüler SUV modeli Citroen C5 Aircross‘un tamamen yenilenen ikinci neslini tanıttı. Citroen C5 Aircross, segmentindeki rekabete iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki Citroen C5 Aircross tasarımı nasıl? Citroen C5 Aircross özellikleri neler?

2025 Citroen C5 Aircross Özellikleri Neler?

Yeni Citroen C5 Aircross‘un iç mekanı, teknoloji ve konfor odaklı bir yaklaşımla tamamen yeniden tasarlanmış. Kokpitin merkezinde, Stellantis grubunun bugüne kadar bir üretim aracına entegre ettiği en büyük ekranlardan biri olan 13 inçlik devasa bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekran, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve yüksekliği ayarlanabilir renkli head-up display ile destekleniyor. Bu dijitalleşmeye rağmen, ana ekranın altında klima gibi temel fonksiyonlar için fiziksel düğmelerin korunmuş olması kullanışlılığı artırıyor.

Citroen C5 Aircross, markanın “Advanced Comfort” felsefesini ileriye taşıyor. Özellikle Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi) ile donatılan akıllı süspansiyon sistemi, yol bozukluklarını emerek adeta bir “uçan halı” hissi yaratmayı hedefliyor. Matrix LED farlar gibi üst düzey donanımlar da Citroen C5 Aircross‘un amiral gemisi konumunu pekiştiriyor.

Motor seçenekleri konusunda da C5 Aircross geniş bir yelpaze sunuyor. Artık dizel motor seçeneği bulunmayan modelde, giriş seviyesinde 1.2 litrelik turboşarjlı, 136 beygir gücünde hafif hibrit (mild-hybrid) bir ünite yer alıyor. Bu motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Bir üst basamakta ise 1.6 litrelik turbo benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiren ve toplamda 195 beygir güç üreten şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) versiyon bulunuyor. Bu versiyon, 21 kWh‘lık batarya paketi sayesinde 86 km’ye kadar tamamen elektrikli menzil sunuyor.

Tamamen elektrikli bir Citroen C5 Aircross isteyenler için de iki farklı seçenek mevcut. İlk versiyon 73 kWh batarya ile 210 beygir güç ve 520 km menzil sunarken, daha büyük 97 kWh batarya paketine sahip ikinci versiyon 230 beygir güç ve 680 km’ye varan etkileyici bir menzil vadediyor. Elektrikli versiyonlar 160 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Yeni C5 Aircross, çeşitlenen güç üniteleriyle farklı beklentilere cevap veriyor.

Yeni Citroen C5 Aircross, selefine göre daha büyük boyutlara sahip. Araç, 4652 mm uzunluğuyla önceki nesilden yaklaşık 150 mm daha uzun. 2784 mm’ye çıkarılan dingil mesafesi ise özellikle arka koltuk yolcuları için daha ferah bir diz mesafesi sunuyor. Markanın yeni çift şeritli logosunu taşıyan ilk üretim modeli olan C5 Aircross, 20 inç‘e varan jant seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Yenilenen Citroen C5 Aircross‘un yılın ikinci yarısında Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Markanın bu iddialı SUV modeli, sunduğu teknoloji, konfor ve çeşitli motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. C5 Aircross, modern tasarım anlayışını ve sürüş dinamiklerini bir arada sunuyor.

Citroen C5 Aircross Teknik Özellikleri

Platform: STLA Medium

STLA Medium Uzunluk: 4652 mm

4652 mm Dingil Mesafesi: 2784 mm

2784 mm Bilgi-Eğlence Ekranı: 13 inç

13 inç Dijital Gösterge Paneli: 10 inç

10 inç Süspansiyon: Progressive Hydraulic Cushions

Progressive Hydraulic Cushions Motor Seçenekleri: 1.2L Mild-Hybrid (136 HP + 12 HP) 1.6L Plug-in Hybrid (195 HP toplam, 21 kWh batarya, 86 km elektrikli menzil) Tam Elektrikli (BEV): 210 HP (73 kWh batarya, 520 km menzil) veya 230 HP (97 kWh batarya, 680 km menzil)

BEV Şarj: 160 kW DC Hızlı Şarj Desteği

160 kW DC Hızlı Şarj Desteği PHEV Şarj: 7.4 kW AC Şarj Desteği

7.4 kW AC Şarj Desteği Jantlar: 20 inç

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