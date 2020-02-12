Spotify Kids, çocuklar için özel olarak yayınlanacak

Spotify, 8.000 şarkı ve hikayeyle gelen 3 ila 12 yaşındaki çoçuklara yönelik “Kids” uygulamasını yayınladı. Firma uygulamada bulunacak içeriklerin insanlar tarafından seçildiğini ve temiz olduklarından emin olmak için analiz edildiklerini vurgulamakta. Ninniler de dahil olmak üzere yaklaşık 8.000 şarkıyla piyasa sürülecek olan uygulama, daha küçük ve büyük çocuklar için kendi içerisinde özel bir algoritma ile gelecek. Henüz sadece 3 ülke sınırları içerisinde yayınlanan uygulamanın, en kısa sürede ülkemizde de aktifliğini kazanması bekleniyor.

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Firma Disney, Cbeebies ve Nickelodeon gibi şirketlerden çocuklara yönelik içerikler alacak. Yeni uygulama iPhone ve Android’de mevcut olacak, ancak yalnızca Spotify Premium paketine sahip kişiler bu uygulamadan yararlanabilecek.

Firma Kids uygulamasını, “Genç dinleyiciler için, ses ve oyun alanı” olarak tanımladı, buna ek olarak güvenlik ve gizlilik konusunda tüm önlemlerin alındığına dair açıklamalarda bulundu. Şirket, ana kütüphanede parçaları çocuklar için filtreleyen bir algoritma kullanmak yerine, uzmanların yardımıyla şarkıların sözlerini ve anlamlarını en ince detayıyla değerlendirerek platforma ekledi. Uygulamada, TV şovları, filmler, tekerlemeler, ninniler ve en iyi “temiz içerik” müzikleri bir karışım halinde bulunacak.

Normal Spotify uygulamasında yer alan, keşfet ve haftalık keşif gibi konseptlerdeki bazı listelerin “Kids” uygulamasında bulunacağı da aktarıldı. Ülkelere ve dillere göre değişen özel içerikleri barındıracak olan uygulama bu yıl bitmeden çocuklar için kullanıma açılacak. Bakalım Spotify, Youtube gibi rakiplerinin karşısında özellikle ebeveynlerin güvenini kazanabilecek mi?