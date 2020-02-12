Genel
Spotify Kids, çocuklar için özel olarak yayınlanacak
Spotify, 8.000 şarkı ve hikayeyle gelen 3 ila 12 yaşındaki çoçuklara yönelik “Kids” uygulamasını yayınladı. Firma uygulamada bulunacak içeriklerin insanlar tarafından seçildiğini ve temiz olduklarından emin olmak için analiz edildiklerini vurgulamakta. Ninniler de dahil olmak üzere yaklaşık 8.000 şarkıyla piyasa sürülecek olan uygulama, daha küçük ve büyük çocuklar için kendi içerisinde özel bir algoritma ile gelecek. Henüz sadece 3 ülke sınırları içerisinde yayınlanan uygulamanın, en kısa sürede ülkemizde de aktifliğini kazanması bekleniyor.
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Firma Disney, Cbeebies ve Nickelodeon gibi şirketlerden çocuklara yönelik içerikler alacak. Yeni uygulama iPhone ve Android’de mevcut olacak, ancak yalnızca Spotify Premium paketine sahip kişiler bu uygulamadan yararlanabilecek.
Firma Kids uygulamasını, “Genç dinleyiciler için, ses ve oyun alanı” olarak tanımladı, buna ek olarak güvenlik ve gizlilik konusunda tüm önlemlerin alındığına dair açıklamalarda bulundu. Şirket, ana kütüphanede parçaları çocuklar için filtreleyen bir algoritma kullanmak yerine, uzmanların yardımıyla şarkıların sözlerini ve anlamlarını en ince detayıyla değerlendirerek platforma ekledi. Uygulamada, TV şovları, filmler, tekerlemeler, ninniler ve en iyi “temiz içerik” müzikleri bir karışım halinde bulunacak.
Normal Spotify uygulamasında yer alan, keşfet ve haftalık keşif gibi konseptlerdeki bazı listelerin “Kids” uygulamasında bulunacağı da aktarıldı. Ülkelere ve dillere göre değişen özel içerikleri barındıracak olan uygulama bu yıl bitmeden çocuklar için kullanıma açılacak. Bakalım Spotify, Youtube gibi rakiplerinin karşısında özellikle ebeveynlerin güvenini kazanabilecek mi?
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 5T yeni rengine kavuşuyor
Geçtiğimiz Ağustos ayında Huawei‘nin duyurduğu nova 5T bir süredir satışta olan bir cihazdı. Cihazın üzerindeki ilgiyi canlı tutmak için ürün gamına yeni bir renk eklemek gibi basit ama etkili bir hareket yapıldı.
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Diğer şirketlerin de sıkça uyguladığı bu yöntem hem fazla mesai gerektirmiyor hem de cihaza olan ilgiyi canlı tutuyor. Huawei de bu yöntemi tercih ederek, dün yapılan bir açıklama ile nova 5T için “Crush Green” adında yeşil tonlarındaki bir rengi, halihazırda satılan siyah, dalga mavisi ve yaz ortası moru olarak satışta olan renk çeşitlerinin arasına ekledi. Elbette ki bu yeni renkli model, diğer renkli modellerden teknik özellik olarak bir farklılık ve yenilik barındırmayacak.
Huawei nova 5T’nin özelliklerini hatırlayacak olursak
Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan cihaz, kutusundan EMUI 10‘lu Android 10 ile çıkıyor. Cihazda “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekran tasarımı sunan 6.26 inçlik IPS panel bulunuyor. Ekrandaki delik içerisine yerleştirilmiş 32 MP çözünürlükte ön kameraya, arka tarafta bulunan dörtlü kamera sistemi eşlik ediyor. Bu dört kamera ise 48 MP’lik ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 6/8 GB RAM ile gelen cihazda arttırılamayan 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Batarya kısmında ise 3750 mAh gücünde bir pil yer alıyor.
Genel
Motorola Razr için gelmesi beklenen yeni renk seçeneği doğrulandı!
Motorola‘nın katlanabilir ikonik telefonu Razr, yakın zamanda tekrar hayata döndürüldü. Geçtiğimiz günlerde ise Razr ile ilgili bir haber Motorola tarafından doğrulandı.
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Geçen hafta sızan yeni renk seçeneği, Motorola tarafından doğrulandı. “Blush gold” olarak adlandırılan altın rengi Razr’lar bu baharda satışa sunulacak. Şimdilik sadece siyah rengiyle kullanıcılarla buluşan cihazın yeni renginin, siyah renkli modelin üzerinde konumlandırılacak üst seviye kaplamalı fakat aynı teknik özelliklere sahip bir model olabileceği de ön görülüyor.
Motorola Razr’ın teknik özelliklerini hatırlayacak olursak
Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan Razr, 6.2 inçlik katlanabilir plastik P-OLED panele sahip. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla karşımıza çıkan Razr, arka tarafta 16 MP çözünürlükte f/1.7 diyaframlı, ön tarafta ise 5 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram değerine sahip kameralar bulunuyor. 2510 mAh gibi küçük sayılabilecek bir pile sahip cihaz yaklaşık 1600 € gibi bir fiyattan satışta bulunuyor.
Genel
Steam ve CS:GO tüm zamanların anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı!
Steam ve CS:GO tüm zamanların anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı! Steam ve CS:GO aynı günde (9 Şubat), anlık online oyuncu sayısı toplamında rekor kırdı.
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9 Şubat günü, Steam kendi rekoru olan anlık toplam oyuncu sayısı rekorunu kırarak 19,107,803 oyuncuya ulaştı. Aynı gün CS:GO da anlık 901,651 oyuncu sayısına ulaşarak daha önce kendisinde bulunan rekoru geliştirdi. Bu oyuncu sayılarında Coronavirüs‘ün yarattığı panik ve korku nedeniyle kullanıcıların evden çıkmak yerine evde vakit geçirebilecekleri aktivitelere yönelmelerinin etkin rol olduğu düşünülüyor. Çünkü ulaşılan oyuncu sayıları gerçekten inanılmaz boyutta. 30 milyon Çinli Steam hesabının da bu rekorda katkısı tabii ki çok büyük.
Valve, Çin için Çin Devleti‘nin istediği şartlara uygun bir Steam hazırlıyor. Steam‘in bu özel versiyonunda açılış zamanında normalde 30 bin oyunluk kütüphanenin sadece 40 oyunu sunulacak. Bu durum da böyle bir rekorun yakın bir gelecekte kırılmasının imkansıza yakın olduğunu gösteriyor…