Instagram artık en çok etkileşime sahip olduğunuz kişileri gösterecek!

Instagram son özelliğiyle birlikte, en az ve en çok etkileşime girdiğiniz hesapları görmenizi sağlıyor. Bu yılla beraber 10 yaşına giren platform, kullanıcıların uzun süredir beklediği bu özelliği aktif hale getirdi. Özellik son 90 gün için, en az etkileşim kurduğunuz kullanıcıların yanı sıra, en çok etkileşime sahip olduğunuz kullanıcılar ve takip etme tarihinize göre diğer profilleri listeleyebilecek.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020