Haber
Instagram artık en çok etkileşime sahip olduğunuz kişileri gösterecek!
Instagram son özelliğiyle birlikte, en az ve en çok etkileşime girdiğiniz hesapları görmenizi sağlıyor. Bu yılla beraber 10 yaşına giren platform, kullanıcıların uzun süredir beklediği bu özelliği aktif hale getirdi. Özellik son 90 gün için, en az etkileşim kurduğunuz kullanıcıların yanı sıra, en çok etkileşime sahip olduğunuz kullanıcılar ve takip etme tarihinize göre diğer profilleri listeleyebilecek.
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Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr
— Instagram (@instagram) February 6, 2020
Instagram tarafından yayınlanan açıklamada konuyla ilgili şu sözlere yer verildi; “Akışınızda hangi Instagram hesaplarının daha çok göründüğünü ve en az kiminle etkileşim kurduğunuzu bilmek ister misiniz? Şimdi bunu yapmak mümkün! Sadece “Takip ettiklerin” sekmesine dokunun ve size özel listenizi oradan yönetin.”
Son dönemde tepki çeken algoritmasıyla birlikte platform diğer insanlar tarafından, daha fazla beğeni ve yorum almış gönderileri, yakın çevrenize kıyasla akışınızda daha önlere taşıyordu. Kullanıcıların bu özellikten memnun olmadığı ve değişmesinden yana oldukları platform tarafından bilinmekteydi. Görüyoruz ki geri bildirimler işe yaramış ve Instagram bu konuda istenilenden de öteye giderek özelliği kullanıcılar için sunmuş durumda.
Dahil edilen diğer bir özellik ise, eskiden olduğu gibi takip ettiğimiz insanları karışık bir halde görmemizin önüne geçerek, eskiden yeniye ve yeniden eskiye gibi alternatiflerle birlikte, bu arayüzü daha kullanılabilir hale getiriyor.
Siz de yeni eklenen bu özelliği kullanmak için, profilinize gidip takip ettiklerim sekmesine tıklamayı unutmayın.
Mobil
Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo uygulama geliştiriciler için bir araya geldi
ABD ile Çin arasında yaşanan ticari rekabette Çinli mobil cihaz üreticileri bir araya gelerek geliştiriciler için ortak bir platform oluşturmaya karar verdi.
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Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo uygulama geliştiriciler için bir araya geldi
Huawei geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren ABD tarafından birçok ticari yasağa maruz kaldı. Görünüşe göre Amerika tarafından uygulanan bu yasaklar Çinli mobil cihaz üreticilerini birleştirdi. Huawei mobil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında uygulanan bütün ticaret yasaklarının kaldırılması durumunda bile Google hizmetlerine dönmeyeceklerini açıklamıştı. Şirket birçok temel android uygulamasını geliştirme yoluna gitmiş olsa dahi ekosistemleri içerisinde 3. Parti uygulamalarda büyük bir eksiklik görülmekte. Reuters’in yeni raporuna göre Huawei uluslararası geliştiricilere daha kolay bir teklif sunmak için Çinli mobil üreticiler olan Xiaomi, Vivo ve Oppo ile iş birliği yaptı. Global Geliştirici Hizmet Birliği (Global Developer Service Alliance) olarak adlandırılan bu birliğin Mart ayında hayata geçmesi bekleniyor.
Birliğin temel amacı, uygulama geliştiriciler için uygulamalarını geliştirebilecekleri tek bir platform yaratmak ve sonrasında bu platform üzerinden farklı markaların uygulama marketlerinde eş zamanlı olarak yayınlanabilmesi. Oyunlar, müzik, filmler, kitaplar ve dergiler platformun işlevselliğinden yararlanabilecek diğer ürün kategorileri.
Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Global Geliştirici Hizmet Birliği, küresel geliştiricilere içerik dağıtımı, geliştirme desteği, pazarlama operasyonu, marka tanıtımı ve trafikten para kazanma gibi operasyonlarda tek elden hizmet sunmayı taahhüt eder.
Bu yeni ittifak, Çinli üreticilerin Google ve Play Store’a karşı bağımsızlığını sağlamak için büyük bir adım. Proje henüz başlangıç aşamasında olduğu için büyük adımlar beklemiyoruz ancak bu yeni ittifakın sağlam bir uygulama portföyü oluşturması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold güvenlik güncellemesi aldı
Samsung Galaxy Fold şubat ayı için bir Android güvenlik güncellemesi aldı. 2019 yılının şubat ayında tanıtılan telefon için Android 10 güncellemesi ise yolda.
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Samsung Galaxy Fold Android 10 güncellemesi nisanda geliyor
Akıllı Telefonlar
Vivo Y91C 2020 modeli duyuruldu!
Vivo, yeni akıllı telefonu Y91C 2020 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni model, telefonu aktif olarak kullanmayanlar için giriş segmenti bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Vivo, 2019 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Çinli teknoloji üreticisi, gerek fiyat performans ürünleri gerekse amiral gemisi sınıfındaki telefonlar ile adından söz ettirmeyi başardı.
Şirket, yakalamış olduğu bu ilgiyi yukarı çıkarmak istiyor. Büyük ilgi gören NEX 3 modelinden sonra yeni modeli olan giriş seviye telefonu Y91C 2020’yi duyurdu. Vivo, Y91C 2020’nin şimdilik Bangladeş için internet sitesinde satışa çıkması bekleniyor.
Cihazın özelliklerine bakıldığında performans açısından iddialı olduğunu söylemek doğru olmaz. Şirket bu cihazda uygun fiyat politikasını önde tutuyor. Buna rağmen kameralar yapay zeka ile desteklenmiş olup yüz tanıma özelliğinin bulunması da cihazı ilgi çekici kılıyor.
Vivo Y91C 2020 teknik özellikleri
- Ekran: 6.22 inç, HD+ çözünürlük sunan IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: f/2.2 diyafram açıklığında, 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.030 mAh
- Bağlantı: Çift SIM, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v5.0, microUSB
- İşletim Sistemi: Android 8.1 tabanlı Funtouch OS 4.5
- Ağırlık: 163.5 gram
Son olarak Vivo Y91C 2020 modelinin fiyatı, 117 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.