Instagram artık en çok etkileşime sahip olduğunuz kişileri gösterecek!

Instagram son özelliğiyle birlikte, en az ve en çok etkileşime girdiğiniz hesapları görmenizi sağlıyor. Bu yılla beraber 10 yaşına giren platform, kullanıcıların uzun süredir beklediği bu özelliği aktif hale getirdi. Özellik son 90 gün için, en az etkileşim kurduğunuz kullanıcıların yanı sıra, en çok etkileşime sahip olduğunuz kullanıcılar ve takip etme tarihinize göre diğer profilleri listeleyebilecek.

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Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr — Instagram (@instagram) February 6, 2020

Instagram tarafından yayınlanan açıklamada konuyla ilgili şu sözlere yer verildi; “Akışınızda hangi Instagram hesaplarının daha çok göründüğünü ve en az kiminle etkileşim kurduğunuzu bilmek ister misiniz? Şimdi bunu yapmak mümkün! Sadece “Takip ettiklerin” sekmesine dokunun ve size özel listenizi oradan yönetin.”

Son dönemde tepki çeken algoritmasıyla birlikte platform diğer insanlar tarafından, daha fazla beğeni ve yorum almış gönderileri, yakın çevrenize kıyasla akışınızda daha önlere taşıyordu. Kullanıcıların bu özellikten memnun olmadığı ve değişmesinden yana oldukları platform tarafından bilinmekteydi. Görüyoruz ki geri bildirimler işe yaramış ve Instagram bu konuda istenilenden de öteye giderek özelliği kullanıcılar için sunmuş durumda.

Dahil edilen diğer bir özellik ise, eskiden olduğu gibi takip ettiğimiz insanları karışık bir halde görmemizin önüne geçerek, eskiden yeniye ve yeniden eskiye gibi alternatiflerle birlikte, bu arayüzü daha kullanılabilir hale getiriyor.

Siz de yeni eklenen bu özelliği kullanmak için, profilinize gidip takip ettiklerim sekmesine tıklamayı unutmayın.