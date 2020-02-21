Instagram için üç yeni özellik daha yolda!

Son günlerde Instagram tarafından birçok yeni özellik haberi alıyoruz. Dün wabetainfo tarafından yayınlanan bir habere göre platform için geliştirmeler hız kesmeden devam ediyor. Şu an test aşamasında olan özelliklerin bazı değişimler yaşayabileceğini ve iptal edilebileceklerini hatırlatarak listemize geçelim.

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Takma Adlar

Bu özellik Instagram Direct’te sohbet ettiğiniz kişilere takma ad atamanıza izin veriyor. Yenilik, iletişim bilgileri ekranında yer alıyor ve halen geliştirilme aşamasında bulunuyor.

Öncelikle bir kullanıcı için takma ad belirlediğinizde yalnızca sizin tarafınızdan görülebiliyor ayrıca bildirim ve listelerde kişinin kullanıcı adı yerine belirlediğimiz takma adını görüyoruz. Kullanıcı adı aramak yerine, takma adı kullanarak çok daha kolay şekilde kişiye ulaşabiliyoruz.

Yakında Özelliği

Bazen Instagram kamerası kullanarak fotoğraflar çekiyoruz ve yanlışlıkla paylaşıyoruz. Tam olarak bu durumun önüne geçen yeni özellik mevcut Instagram kamerasıyla çekilen fotoğrafları bir araya getiriyor ve paylaşım yapacağımız fotoğrafı bu kısımda seçmemizi sağlıyor. Bu bölümde toplanan tüm resimler, daha sonra kullanılmak, düzenlenmek veya kaydedilmek için barındırılıyor ve kaydedilen resimler 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.

Sevgi Animasyonu

Bu özellik ise Instagram için, tarafınızdan gönderilen veya alınan bir fotoğrafı beğendiğinizde karşınıza onlarca kalp çıkmasını sağlıyor.

Bazı özelliklerin test aşamasından geçemediğini lütfen unutmayalım, ama görünen o ki haberde değindiğimiz özellikler neredeyse kullanım için hazır.