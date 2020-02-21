Haber
Instagram için üç yeni özellik daha yolda!
Son günlerde Instagram tarafından birçok yeni özellik haberi alıyoruz. Dün wabetainfo tarafından yayınlanan bir habere göre platform için geliştirmeler hız kesmeden devam ediyor. Şu an test aşamasında olan özelliklerin bazı değişimler yaşayabileceğini ve iptal edilebileceklerini hatırlatarak listemize geçelim.
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Takma Adlar
Bu özellik Instagram Direct’te sohbet ettiğiniz kişilere takma ad atamanıza izin veriyor. Yenilik, iletişim bilgileri ekranında yer alıyor ve halen geliştirilme aşamasında bulunuyor.
Öncelikle bir kullanıcı için takma ad belirlediğinizde yalnızca sizin tarafınızdan görülebiliyor ayrıca bildirim ve listelerde kişinin kullanıcı adı yerine belirlediğimiz takma adını görüyoruz. Kullanıcı adı aramak yerine, takma adı kullanarak çok daha kolay şekilde kişiye ulaşabiliyoruz.
Yakında Özelliği
Bazen Instagram kamerası kullanarak fotoğraflar çekiyoruz ve yanlışlıkla paylaşıyoruz. Tam olarak bu durumun önüne geçen yeni özellik mevcut Instagram kamerasıyla çekilen fotoğrafları bir araya getiriyor ve paylaşım yapacağımız fotoğrafı bu kısımda seçmemizi sağlıyor. Bu bölümde toplanan tüm resimler, daha sonra kullanılmak, düzenlenmek veya kaydedilmek için barındırılıyor ve kaydedilen resimler 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.
Sevgi Animasyonu
Bu özellik ise Instagram için, tarafınızdan gönderilen veya alınan bir fotoğrafı beğendiğinizde karşınıza onlarca kalp çıkmasını sağlıyor.
Bazı özelliklerin test aşamasından geçemediğini lütfen unutmayalım, ama görünen o ki haberde değindiğimiz özellikler neredeyse kullanım için hazır.
Konu dışı
BTK’dan Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom’a deprem cezası!
BTK’dan Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom’a ceza geldi. Bildiğiniz gibi Türkiye’de telekomünikasyon hizmeti veren şirketler. İletişim hizmeti veren şirketlere, deprem veya herhangi doğal afet durumunda daha çok ihtiyaç oluyor. Ama ne yazık ki yaşadığımız depremlerde, üç şirket de geçer not alamadı.
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İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen ve 5,8 büyüklüğünde etkisini gösteren depremde iletişim sıkıntıları oluşmuştu. BTK’dan yaşanan kriz anında pasif kalan şirketlere yaptırım uygulama kararı geldi.
Habertürk’den Necdet Çalışkan’ın haberine göre; BTK, Turkcell 2 milyon 90 bin 364 TL, Vodofone’a 2 milyon 459 bin 57 TL ve TT Mobil’e (Türk Telekom) 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası verdi.
14 Ocak 2020’de verilen ve 20 Şubat 2020’de yayımlanan kararda, söz konusu deprem sonrasında trafik artışına bağlı olarak Turkcell’in yaklaşık 1 saat 15 dakika, Vodafone’un yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’in yaklaşık 27 saat boyunca haberleşmeyi kesintisiz sunamadığı ifade edildi.
Bu demek oluyor ki, gerçekten başımıza gelen depremin şiddeti daha yüksek olsa şu an birçok yaralı ve enkaz altında kalan şahısla iletişim kurulması zorlaşacaktı. Yaşanan olayların ardından, üç operatör şirketin de güçlerini birleştirerek “ortak deprem baz istasyonu” kurma kararı almışlardı. Umarız ki bu kararın ardından, böyle bir sorunun tekrardan yaşanmamasını diliyoruz. Tüm dünyada olan büyük depremlere üretilen çözümlerin üretilmesi, uygulanması ve daha tedbirli yaklaşılmasını umut ediyoruz.
Diğer
MediaMarkt stok eritiyor, yüzde 50’ye varan indirimler!
MediaMarkt, 21 – 24 Şubat tarihleri arasında “stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz” kampanyasıyla birlikte birçok üründe %50’ye varan indirimler sunuyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
SAMSUNG 55RU7440
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iPhone XS
Apple’ın bir önceki amiral gemi modeli olan iPhone XS, kampanya kapsamında 6699 TL‘yerine 6597 TL‘den listeleniyor. Ürünün gümüş ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği yer alıyor.
İndirimli diğer ürünler neler?
MediaMarkt‘ta bilgisayar ürünlerinden ev aletlerine kadar pek çok kategoride “stokları eritiyoruz” kampanyasında indirim bulunuyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kategorilere göre indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle yayınlanmıştır.
Yazılım
Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler
Windows, Nisan 2020’de yayımlayacağı 20H1 sürüm numaralı güncellemesi ile bize ne gibi özellik ve geliştirmeler sunacak? Haberimizde bu soruya cevap veriyoruz.
Windows 10’un 20H1 sürüm numaralı bahar güncellemesi, Nisan 2020’de kullanıma sunulacak. Bu sürüm 2004 adıyla da biliniyor. Microsoft, bu güncelleme ile geçtiğimiz yıllarda gördüğümüzün aksine daha büyük değişiklikler sunacak. Yeni sürüm büyük değişiklikler sunmasına karşın, sisteminizin özelliklerine göre 7 ile 17 dakika arasında kurulabiliyor.
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Windows 10, 20H1 özellikleri neler?
- Arama: Arama çubuğunda kolayca hava durumu, haber ve film aramaları yapabilirsiniz.
- Kaomoji: Microsoft, yeni sürüm ile emojilere ek olarak “¯\_(ツ)_/¯ ” gibi Kaomoji’leri de sisteme ekledi.
- Sanal masaüstü: Sanal masaüstü sekmelerine sistemin verdiği “Masaüstü 1” gibi isimler dışında istediğiniz ismi verebilirsiniz.
- Otomatik uygulama açılışı: Seçtiğiniz Windows uygulamalarını oturum açılışında otomatik açılır olarak atayabilirsiniz.
Eski sürümlere destek ne kadar sürecek?
Microsoft, Windows 10 1809 olarak bilinen Ekim 2018 sürümü için desteğini, Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstation versiyonları için, bu yılın Mayıs ayında sonlandıracak. Enterprise ve Education versiyonlarına verilen destek ise Mayıs 2021’de sona erecek.
20H1 sürümüne geçmek zorunda mısınız?
Bu soruya cevabımız hayır. Kullandığınız sürümün destek süresinin bitimine kadar güncelleme yapmak zorunda değilsiniz. Fakat Microsoft, 20H1 sürümüne geçmenizi öneriyor. Sisteminize kurulu olan Windows sürümünüzü Ayarlar-Sistem-Hakkında kısmından öğrenebilir ve kullandığınız sürüme ait desteğin sonlanacağı tarihe haberimizdeki tablodan ulaşabilirsiniz.