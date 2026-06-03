Günlük hayatımızın merkezinde yer alan tabletlerde en büyük endişemiz hızla tükenen piller oluyor. Sürekli prize bağlı yaşamak veya batarya ömrü tükendiği için cihazı birkaç yılda bir yenilemek zorunda kalmak sadece kişisel bütçemizi sarsmıyor; aynı zamanda her geçen gün büyüyen elektronik atık dağlarına yenilerini ekleyerek doğaya zarar veriyor. Black Shark, yeni nesil tabletleriyle bu israf döngüsünü kırıyor.

Yüksek Performans, Minimum Enerji Kaybı

Oyun ve donanım dünyasının iddialı markası Black Shark, yeni tablet modellerinde güçlü işlemciler ve yüksek yenileme hızına sahip geniş ekranlar sunuyor. Akıcı bir eğlence ve çalışma deneyimi vadeden bu tabletler, markanın termal yönetim konusundaki uzmanlığını da bünyesinde barındırıyor. Gelişmiş ısı dağıtım sistemleri sayesinde cihaz yoğun kullanımda dahi serin kalıyor. Isınmanın engellenmesi, batarya hücrelerinin iç yapısındaki kimyasal bozulmayı yavaşlatarak pil ömrünü doğrudan uzatan en kritik mühendislik detayı olarak öne çıkıyor.

Daha Az Şarj, Daha Az Atık

Black Shark tabletlerin yüksek kapasiteli bataryaları ve akıllı güç optimizasyonu, cihazın maruz kaldığı günlük şarj döngüsünü ciddi oranda düşürüyor. Daha az şarj edilen batarya, yıllar boyunca ilk günkü performansına yakın çalışıyor. Bu verimlilik sayesinde kullanıcılar yeni bir cihaz satın alma masrafından kurtulurken, geri dönüştürülmesi oldukça zor olan lityum batarya atıklarının azalmasına doğrudan katkı sağlıyor.

EVOFONE Güvencesiyle Uzun Ömürlü Kullanım

Çevre dostu ve sürdürülebilir teknoloji kullanımının en önemli adımı, güvenilir bir teknik altyapıdır. Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğü ile sunulan Black Shark tabletler, güçlü yetkili servis ağıyla destekleniyor. EVOFONE, bozulanı çöpe atma alışkanlığına karşı cihazların kullanım ömrünü maksimuma çıkararak teknoloji yatırımlarını güvence altına alıyor.