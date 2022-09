Instagram, kullanıcıların favori içerik oluşturucularına nakit bağış yapmalarına olanak tanıyan Hediyeler(Gifts) adında yeni bir araç hazırlıyor. Özellik bir süredir dahili olarak test edilmişti.

Platformdaki etkileyicilere parasal teşvikler sağlamayı amaçlayan Instagram, şu anda içerik oluşturucuların Reels aracılığıyla para kazanmalarını sağlayan ‘Hediyeler’ adlı bir özelliği test ediyor.

Uygulamada Hediyeler seçeneğinin ekran görüntülerini yayınlayan Alessandro Paluzzi, Instagram’ın dahili test için bir prototipi olduğunu ve kısa bir süre sonra bir Meta sözcüsü tarafından onaylandığını bildirdi. Özellik henüz harici testlerden geçmedi, bu da son kullanıcıların telefonlarında görünmeye başlamasının hala biraz zaman alabilir.

#Instagram keeps working on the Content Appreciation feature 👀 pic.twitter.com/oFrTVLHxO8

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 19, 2022