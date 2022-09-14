Mark Zuckerberg, şirketin önümüzdeki haftalarda kullanıcıların Messenger’da Topluluk Sohbetleri başlatma yeteneğini test etmeye başlayacağını duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların bir Facebook grubu başlatmasına, sohbetler ve ses kanalları başlatmasına ve takipçilerini yeni gruplarına katılmaya davet etmelerine olanak tanıyor.

Topluluk Sohbetleri

Topluluk sohbetleri, insanların kendileri için en önemli konular hakkında gerçek zamanlı olarak topluluklarla daha fazla ve daha yakından bağlantı kurmasına yardımcı olmak için metin, ses ve video dahil çeşitli biçimler sunuyor.

Messenger ve Facebook Grupları, bireylerin istedikleri zaman, nerede ve nasıl istedikleri şekilde bağlantı kurmasını sağlamak için birleştirilir.

Yöneticiler, yorum beklemek yerine bir konuşma başlatabilir ve anında yanıt alabilir.

Topluluk Sohbetini geliştiren kişi, grup üyelerinin ilgilerini çeken şeyleri kolayca bulabilmeleri için sohbetleri kategorilere ayırabilir. Örneğin, bir grubun hayran organizasyonu, yeni albüm çıkışları, tur tarihleri ​​ve grup etkinlikleri için bir “Son Dakika Haberleri” kategorisine sahip olabilir.

Ayrıca bkz: Xbox’ta Discord Sesli Sohbeti Artık Tüm Kullanıcılar Tarafından Kullanılabilir!

Topluluk Sohbetleri Nasıl Çalışır?

Yöneticilerin toplulukları birbirine bağlamak için çeşitli seçenekleri vardır. Belirli bir konuda grup sohbeti, bir gezi veya toplantı için etkinlik sohbeti, grup genelinde güncellemeleri duyurmak için salt görüntülü bir yayın sohbeti ve yöneticiler ve moderatörlerle etkileşim kurmak için yalnızca yönetici sohbeti başlatabilirler.

Yöneticiler ayrıca canlı yorum ve yardım için ses kanalları oluşturabilir, bu da ses kanalındaki katılımcıların videoyu etkinleştirmesine olanak tanıyor.

Üyeler yalnızca topluluk sohbetlerine erişebilir.

Topluluk Sohbetleri, dünya çapında daha fazla kişiye ve gruba sunulacak.