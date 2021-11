Instagram İçerik Oluşturucu Aboneliklerini Başlatacak

Instagram, içerik oluşturucuların yakında abonelik şeklinde yeni bir para kazanma modeli kullanmasına izin vermeyi planlıyor. Ayrıca şirket, kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri’nde “Instagram Abonelikleri” için kullanılması amaçlanan uygulama içi satın alma seçeneklerini eklemişti.

TechCrunch’a göre, uygulama açıklamalarında ve ekran görüntülerinde yapılan değişiklikleri izleyen iki uygulama istihbarat servisi Sensor Tower ve Apptopia, 1 Kasım’da ABD App Store listesine ilk “Instagram Abonelikleri” uygulama içi satın alma işleminin eklendiğini fark etti. Bu satın alma işlevinin de 4,99 dolar değerinde olduğu görülüyor. Ek olarak, birkaç gün sonra listeye 0,99 ABD doları tutarında bir uygulama içi satın alma daha eklenmiş.

Bu değişiklikler sektördeki diğer kişiler tarafından da fark edildi, bu nedenle Instagram’ın bunları kullanıcılar için kullanıma sunması an meselesi gibi görünüyor. Ancak, Instagram yeni abonelikleri test etmesi için biraz zamana ihtiyacı olabilir, su sebeple bunlar genel kullanıma sunulmadan önce daha ksııtlı bir içerik oluşturucu grubu için kullanıma sunulabilir.

Instagram, bu yaz ayrıca gelecek olan bu hizmet için potansiyel bir özellik olan “Özel Hikayeler” geliştirirken görüldü. Bu özelliği keşfeden Alessandro Paluzzi’ye göre bu özellik, ödeme yapan hayranlara, genel halka açık olmayan ve ekran görüntüsü alınamayan, ancak üye abone olduktan sonra görünen “Öne Çıkanlar” olarak gösterilebilecek Hikayelere erişim sağlayacak. Ayrıca, Instagram uygulamasında ortaya çıkardığı dahili gelişmelere dayanarak abonelerin özel bir üye rozeti alacağını ve özel canlı videolara erişim kazanacağını da açıkladı.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

