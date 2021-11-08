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Kasım İndirimlerinde Uygun Fiyata Bulabileceğiniz 12 Telefon
Kasım ayı geldi çattı. Haliyle indirim bekleyenler de, gerçekten fiyat avantajı yakalayan ürünleri yakalamak için şimdiden HepsiBurada, Trendyol, Amazon gibi online ticaret sitelerini tavaf etmeye başladılar. Biz de, Kasım indirimlerinde avantajlı fiyatlarla bulabileceğiniz 12 akıllı telefonu sizler için listeledik.
Videoda listelediğimiz indirimli cihazlara ulaşmak için buraya tıklayarak hem HepsiBurada hem de Trendyol üzerinden listeleri ve güncel fiyatları görüntüleyebilirsiniz.
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İçindekiler
Avantajlı fiyatlara satılan 12 akıllı telefon
HepsiBurada
Trendyol
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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