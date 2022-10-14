Instagram bu yılın başında ABD’de test etmeye başladığı bu uygulamayı şimdi Brezilya ve Hindistan’a da genişletti. Güvenlik savunucuları tarafından eleştirilen şirket, bu yılın başlarında müşterilerin 18 yaş ve üzerinde olduklarını belirttiklerinde yaşlarını teyit etmek için bir program test etmeye başlamıştı.

Instagram’da Yaş Doğrulamanın Yeni Yolları

Meta tarafından işletilen hizmet şimdi bu girişimi iki önemli uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. Doğum tarihini 18 yaşından küçükten 18 yaşından büyük olarak güncellemeye çalışan her kullanıcı, testin bir parçası olarak fotoğraflı bir kimlik yükleyerek ya da bir video selfie çekerek yaşını kanıtlamak zorunda.

Şirkete göre Meta, video selfie’ler sunmak için İngiltere merkezli dijital kimlik tedarikçisi Yoti ile işbirliği yaptı. Ekrandaki talimatları takip eden kullanıcılar, Meta’nın özel olarak eğitilmiş yapay zekasını kullanarak kimlik doğrulaması için Yoti’ye gönderdiği bir video selfie çekiyor. Yoti, yüz özelliklerine göre kullanıcının yaşını değerlendirecek ve ardından hem Meta hem de Yoti görüntüyü silecek. Meta, sistemin yalnızca bir bireyin yaşını tespit edebileceğini de ekledi.

Platform, test yaşı doğrulama seçeneği olarak sosyal kefilliği kaldırdı. Gençler, yaşlarını doğrulayabilecek 18 yaşında veya daha büyük üç ortak takipçi seçebiliyordu. Meta, nedenini açıklamadan “bazı iyileştirmeler yapmak” için bu özelliği kaldırdı. Instagram, gençlerin yapabileceklerini sınırlamak için yaş bilgilerini kullandığını söylüyor. Örneğin, 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getiriyor, yetişkinlerin doğrudan mesaj (DM) göndermesini engelliyor ve pazarlamacıların gençlerin sevdiği ve yaptığı şeylere odaklanmasını engelliyor.

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Şirket, bu taramanın çocukların ve yetişkinlerin yaşlarına uygun deneyimler yaşamalarını sağladığını belirtti. Yıl sonuna kadar testler Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ne genişletilecek.

Bir ay önce Instagram, ebeveynlerin ve velilerin çocuklarının Instagram kullanımını izleyebilmelerini sağlamak için Hindistan’da ebeveyn gözetim araçlarını kullanıma sundu. Şirket ayrıca ebeveynlerin ve velilerin çocuklarına göz kulak olmak için uzman araçlar alabilecekleri yeni bir yer olan Aile Merkezi’ni de açtı.