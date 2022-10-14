Xiaomi, Xiaomi Cloud’un Galeri Senkronizasyonu özelliğini durdurabilir. Şirket haberi resmileştirmezken, geliştirici Kacper Skrzypek MIUI arayüz kodundaki bir duyuru taslağında bilgileri keşfetti.

Az bilinen Gallery Sync, Xiaomi cihaz sahiplerine fotoğraf ve videolar için 5 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar için daha fazla alana sahip ücretli bir seçenek de bulunmaktadır.

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Skrzypek tarafından bulunan taslakta, özelliğin kapanış tarihi ile doldurulması gereken bir alan bulunmaktadır. Belirli bir gün ve ay belirtilmemekle birlikte, hizmet 2022’nin sonlarında durdurulacak.

Xiaomi is going to cancel sync photos and videos with Xiaomi Cloud and provide a convenient way to move them to Google Photos. Date to be determined yet, but it will start in 2022. pic.twitter.com/0cbpdgUstH — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) October 12, 2022

Google Fotoğraflar’a aktarma

Raporlara göre, Galeri Senkronizasyonu özelliğini kullanan kullanıcılar fotoğraf ve videoları Google Fotoğraflar’a aktarabilecek. Dosyaların bir kopyasını fiziksel bir cihaza indirmek de mümkün olacaktır.

Görünüşe göre, Google Fotoğraflar’a geçiş ve bulutta barındırılan dosyaları indirme seçeneği 2023 yılı boyunca kullanılabilecek. Bu sürenin sonunda marka içeriği kalıcı olarak silecektir.

Xiaomi, fotoğraf ve videoların Google Fotoğraflar hesabına nasıl aktarılacağını gösteren adım listesi hazırladı:

Gallery Sync’te oturum açın ve “Google Fotoğraflar’a Taşı” seçeneğine tıklayın;

Dosyaları göndermek istediğiniz Google hesabını seçin;

İlgili izinleri kabul edin;

Sınırlı deneme sürümünü seçin veya geçiş sırasında daha fazla alana ihtiyacınız olursa Google One’a yükseltin.

Galeri Senkronizasyonu’na dönün ve geçiş durumunu izleyin.

Diğer Xiaomi Cloud hizmetleri (kişiler ve mesajlar senkronizasyonu ve yedekleme) aktif kalacaktır. Söylenenlere göre, Galeri Senkronizasyonu yalnızca Çin’e özel bir özellik olacak ve diğer bölgelerdeki abonelere para iadesi yapılacak.

Kaynak: GSM Arena, Xiaomiui