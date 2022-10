Xiaomi, Xiaomi Cloud’un Galeri Senkronizasyonu özelliğini durdurabilir. Şirket haberi resmileştirmezken, geliştirici Kacper Skrzypek MIUI arayüz kodundaki bir duyuru taslağında bilgileri keşfetti.

Az bilinen Gallery Sync, Xiaomi cihaz sahiplerine fotoğraf ve videolar için 5 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar için daha fazla alana sahip ücretli bir seçenek de bulunmaktadır.

Ayrıca bkz: Steam Mobil Uygulaması Yeni Özelliklerle Dolu Yeni Bir Sürüme Kavuşuyor!

Skrzypek tarafından bulunan taslakta, özelliğin kapanış tarihi ile doldurulması gereken bir alan bulunmaktadır. Belirli bir gün ve ay belirtilmemekle birlikte, hizmet 2022’nin sonlarında durdurulacak.

Xiaomi is going to cancel sync photos and videos with Xiaomi Cloud and provide a convenient way to move them to Google Photos. Date to be determined yet, but it will start in 2022. pic.twitter.com/0cbpdgUstH

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) October 12, 2022