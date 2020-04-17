Instagram hikayaye müzik nasıl eklenir? | En BASİT yöntem!

Bugünkü videomuzda, Instagram ve Facebook hikayelerinize müzik nasıl ekleyebilirsiniz?

Bu arşivden nasıl yararlanırsınız?

Uygulamaların hangi kısımlarında aktif olarak kullanabilirsiniz?

Sorularına cevaplarını vermeye çalışacağım. Facebook’un sahip olduğu Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarında 39.000’i aşkın parçaya erişebilir. Kütüphaneden istediğinizi hikayelerinizde kullanabilirsiniz.

Instagram Music neler sunuyor?

5 ile 15 saniye arası parçanın dilediğiniz yerinden kesitler alıp hikayenizde kullanabiliyorsunuz. Hem yazılı hem de paylaştığınız şarkının kapağını hikayenizde kullanabilmeniz mümkün. Toplam dört adet yazı tipimiz var. Bunlar arasından zevkinize veya modunuza hangisi uygunsa onu tercih edebiliyorsunuz.

Türkçe desteği yeni geldiği için bazı parçaların sözlerini bulamayabilirsiniz. Fakat, yaptığımız testlerde anladık ki Türkçe arşiv tarafında da baya bir sanatçımızın parçası yer alıyor.

Facebook Music neler sunuyor?

Facebook ve Instagram bildiğiniz üzere aynı şirkete aitler. Dolayısıyla aynı kütüphaneden yararlanıyorlar. Dün itibarıyla Facebook’un hikaye kısmına da aynı özellik Türkiye için yayına girdi. Aynı işlemler ve fonksiyonlar Facebook için de geçerli gözüküyor. Ek olarak profilimize de müzik ekleyebiliyoruz. Arkadaşlarınıza sevdiğiniz parçaları profilinizdeki müzik sekmesinden gösterebilirsiniz.

———–

#Instagram #InstagramMusic #InstagramMusicArchive #InstagramStories