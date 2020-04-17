Sosyal Medya
Instagram hikayaye müzik nasıl eklenir? | En BASİT yöntem!
Bugünkü videomuzda, Instagram ve Facebook hikayelerinize müzik nasıl ekleyebilirsiniz?
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Bu arşivden nasıl yararlanırsınız?
Uygulamaların hangi kısımlarında aktif olarak kullanabilirsiniz?
Sorularına cevaplarını vermeye çalışacağım. Facebook’un sahip olduğu Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarında 39.000’i aşkın parçaya erişebilir. Kütüphaneden istediğinizi hikayelerinizde kullanabilirsiniz.
Instagram Music neler sunuyor?
5 ile 15 saniye arası parçanın dilediğiniz yerinden kesitler alıp hikayenizde kullanabiliyorsunuz. Hem yazılı hem de paylaştığınız şarkının kapağını hikayenizde kullanabilmeniz mümkün. Toplam dört adet yazı tipimiz var. Bunlar arasından zevkinize veya modunuza hangisi uygunsa onu tercih edebiliyorsunuz.
Türkçe desteği yeni geldiği için bazı parçaların sözlerini bulamayabilirsiniz. Fakat, yaptığımız testlerde anladık ki Türkçe arşiv tarafında da baya bir sanatçımızın parçası yer alıyor.
Facebook Music neler sunuyor?
Facebook ve Instagram bildiğiniz üzere aynı şirkete aitler. Dolayısıyla aynı kütüphaneden yararlanıyorlar. Dün itibarıyla Facebook’un hikaye kısmına da aynı özellik Türkiye için yayına girdi. Aynı işlemler ve fonksiyonlar Facebook için de geçerli gözüküyor. Ek olarak profilimize de müzik ekleyebiliyoruz. Arkadaşlarınıza sevdiğiniz parçaları profilinizdeki müzik sekmesinden gösterebilirsiniz.
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Haber
Instagram ve Facebook müzik özelliği Türkiye için aktif hale geldi!
Geçtiğimiz dönem de ülkemiz için büyük bir eksiklik olarak görülen Instagram ve Facebook müzik özelliği bugün itibariyle aktif hale geldi. Artık hikayelerimize 39 milyon şarkıyı aşkın kütüphaneden dilediğimiz parçaları ekleyebileceğiz. Öncelerde, çoğu yabancı kaynaklı hikayede özelliğin “ülkemiz için kullanılamadığını” belirten ibare artık karşımıza çıkmayacak.
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Instagram için, hikayelere şarkı eklemenin yanında, şarkı sözleri ve çeşitli animasyonları da beraberinde getiren özellik, şarkılara ait kapak görsellerini de ekleyebilme olanağı sağlıyor
Facebook cephesinde ise, hikayeye ekleme dışında, profilimizde bu özellik için bir alan ayrılacak ve bu alanda istediğimiz şarkıları listeleyebileceğiz. Hatta bir adım ileriye giderek, arkadaşlarımızla bu şarkılar sayesinde etkileşim sağlayıp, karşılıklı gönderimler yapabileceğiz.
Geçtiğimiz günlerde masaüstü uygulaması için direkt mesajlar ve canlı yayın izleme gibi özellikleri sunan Instagram, ilerleyen günlerde hem dünya genelinde hem de ülkemiz için ne gibi yenilikler sağlayacak merak konusu.
Sosyal Medya
TikTok, dünya çapında 1 milyar indirme rakamına ulaştı!
TikTok uygulaması, kullanıcılar tarafından dünya çapında ilgi gören bir uygulama haline gelmişti. Bugün itibarıyla açıklanan verilere göre kısa metraj videolar çekebildiğiniz uygulama dünya çapında 1 milyar indirme rakamına ulaştı.
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Kısa metraj video içerikler üretebildiğiniz TikTok sosyal medya uygulaması etkileyici bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Uygulama şu an da Android cihazlar bazlı olmak üzere bir milyar indirme rakamına ulaştı.
Aynı zamanda şubat ayının sonunda hem App Store hem de Play Store uygulama marketleri içerisinde bulunan “En Çok Tercih Edilen Bedaya Uygulamalar” sekmesinde bulunuyordu. Son aylarda sosyal medya yazılımı Google Play Store içinde en çok tercih edilen ücretsiz uygulamalar arasında ikinci sıraya kadar yükselmişti.
TikTok uygulamasında kullanıcılar 3-15 saniye arasında lip-syncing (Dudak okuyarak şarkıları taklit etme) videolar üretebiliyorlar. Ayrıca 60 saniyeye kadar da kısa metraj döngüler içeren videolar hazırlayabiliyorlar.
Çin merkezli uygulama geçtiğimiz sene Huawei’nin başınba bela olan casusluk skandalının bir benzerini yaşamıştı. Amerikan Hukümeti tarafından TikTok’a da kullanıcı verilerini depoladıklarını (lokasyon ve biometrik veriler) ve merkezleri olan Beijing’e gönderdikleri öne sürülmüştü.
Amerikan kanun koyucuları hemen alarm durumuna geçtiler. Çünkü Amerikan askerlerinin içerisinde uygulama çok popüler bir hale gelmişti. ByteDance adındaki şirketin sahip olduğu uygulama, Çin İnternet Güvenliği Kanunları çerçevesinde Çin Hukümeti ile verilen paylaşılmasının şart koşulduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz Kasım ayında, Amerika’da bulunan Dış Araştırmalar Komitesi ByteDance hakkındaki konuyla ilgili bir araştırma yaptığını belirtti. Aynı zamanda o tarihlerde Music.ly uygulaması çoktan ByteDance’ın eline geçmişti. Sözde az önce belirttiğim kuruluşun bu satın almayı denetlemesi gerekiyordu.
Sonuç olarak TikTok uygulaması halihazırda Amerika ve dünya çapında kullanımına devam eden bir sosyal paylaşım ağı olarak yoluna devam ediyor. İleride ne olur bilmez ama Koronavirüs dolayısıyla evde olduğumuz şu günlerde daha fazla kişinin uygulamayı kullandığı aşikar. Umarız Amerikan Hukümeti ile başına bela alan ikinci şirket olmazlar diyoruz.
Sosyal Medya
Instagram canlı yayınları tarayıcıdan izlenebilecek!
Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde Instagram en büyük canlı yayın platformlarından biri haline geldi. Ancak yapılan canlı yayınlar yalnızca platformun mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyen platform, bu konuda da değişikliğe gitti. Firma, takip ettikleri canlı yayınları geniş ekranlar üzerinde izlemek isteyen kullanıcıları sevindirecek hamlesi ile canlı yayınları internet tarayıcı üzerinden izlenmesine olanak sağlamaya başladı.
Mobil sürümde ekran üzerinde akan saydam yorumlardan rahatsız olan kullancılar da yeni seçenek sayesinde daha rafine bir izleme deneyimine kavuştu. Mobil sürümde yorumlar sürekli ekran üzerinde akarak özellikle birden fazla kişi ile yapılan yayınlarda oldukça dikkat dağıtıcı bir yapıda bulunuyor. Canlı yayınları görüntülemenize izin veren Instagram web sürümü ile yorumlar yayın penceresinin sağ tarafındaki yorum penceresine taşındı.
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Instagram’da internet tarayıcı üzerinden canlı yayın izlemek için yapmanız gerekenler mobil uygulama ile aynı. İzlemek istediğiniz bir canlı yayını bulup üzerine tek bir tıklama yapmak.
Kullanıma yeni sunulan Instagram Web sürümü ile canlı yayın izleme özelliğinin eksik yanı ise yayın penceresinin mobil sürümden çokta büyük olmaması. Instagram’ın ileriki zamanlarda sunduğu seçeneği geliştirilerek tüm ekrandan yararlanır hale gelmesi çok daha iyi bir deneyim sunacaktır.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!