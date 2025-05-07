Teknoloji dünyasının yenilikçi markalarından Xiaomi, 2016 yılında Mix serisi ile akıllı telefon tasarımında yeni bir sayfa açmıştı. Gerçek tam ekran deneyimi sunan bu seri, selfie kamerası için herhangi bir çentik ya da delik barındırmayarak büyük beğeni toplamıştı.

Serinin son üyesi Mix 4‘ün 2021’de piyasaya sürülmesinin ardından sessizliğe bürünen bu efsanevi konseptin, merakla beklenen Xiaomi Mix 5 ile geri dönebileceğine dair güçlü sinyaller var. Peki Xiaomi Mix 5 nasıl olacak?

Xiaomi Mix 5 nasıl olacak?

Sosyal medya platformu Weibo‘da yapılan bir sızıntı Xiaomi‘nin ekran altı kamera (UDC) teknolojisini gizlice geliştirmeye devam ettiğini iddia ediyor. Bu iddialar, Xiaomi Mix 5 modelinin yakın bir gelecekte teknoloji severlerle buluşabileceği umutlarını yeşertiyor.

Sızıntıya göre, mevcut UDC teknolojisi “sektördeki en üst seviyede” bulunuyor ve “zamanı geldiğinde” seri üretime geçme olasılığı oldukça yüksek; hatta bu olasılık için %98,3721 gibi oldukça spesifik bir olasılık veriliyor. Bu durum, Xiaomi Mix 5 için beklentileri daha da artırıyor.

Ekran altı kamera teknolojisini mükemmelleştirmek, üreticiler için hala büyük bir meydan okuma. Işığın ekrandan geçerek alttaki kamera sensörüne ulaşması gerekiyor ki bu, çoğu ekran panelinin doğal yapısıyla çelişiyor. Üreticiler, bu engeli aşmak için piksel düzenini ayarlayarak ekranın belirli bir bölümünü daha şeffaf hale getirmeye çalışıyor.

Ancak bu durum, genellikle o bölgedeki piksel yoğunluğunda fark edilir bir azalmaya ve “ekran kapısı etkisi” olarak bilinen görüntü sorununa yol açabiliyor. Merakla beklenen Xiaomi Mix 5 modelinde bu can sıkıcı sorunun minimize edilmesi ve kullanıcılara pürüzsüz bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Xiaomi, Mix 4 modelini piyasaya sürdüğünde, UDC teknolojisi üzerinde üç ayrı geliştirme aşaması tamamlanmıştı. Şirket, ışık engelini azaltmak ve Xiaomi‘nin CUP (Kamera Alt Panel) alanı olarak adlandırdığı kamera bölgesindeki renk bozulmalarını ortadan kaldırmak amacıyla “mikro matrap” piksel düzenlemesi gibi yenilikçi bir çözüm sunmuştu.

İlk UDC denemelerinde kamera kısmındaki OLED çözünürlüğü 400PPI’dan 200PPI’ya düşürülürken, Mix 4‘te bu çözünürlük 400PPI seviyesinde tutularak ekran kapısı etkisi önemli ölçüde giderilmişti. Xiaomi Mix 5‘in bu teknolojiyi daha da ileri taşıyarak neredeyse görünmez bir kamera sunması bekleniyor.

Ancak, Mix 4‘ün ekran altı kamera performansı “sadece iyi” olarak nitelendirilmişti ve standart ön kameraların görüntü kalitesiyle tam olarak rekabet edemiyordu; bu durum, kullanıcıların Xiaomi Mix 5 için daha yüksek beklentilere girmesine neden oluyor.

Bu alandaki bir diğer önemli oyuncu olan ZTE‘nin, UDC yeniliklerinde daha ileri gittiği ve ekran penceresi sorununu büyük ölçüde çözdüğü kabul görse de, en son geliştirmeleri bile geleneksel ön kameraların sunduğu netliği ve kaliteyi tam anlamıyla yakalayamadı.

Xiaomi‘nin Mix serisi rüyasından vazgeçmediği ve UDC teknolojisini olgunlaştırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlaşılıyor. Eğer sızıntılar doğruysa ve teknolojik engeller başarılı bir şekilde aşılabilirse, Xiaomi Mix 5, gerçek anlamda kusursuz bir tam ekran deneyimi sunarak akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirebilir ve kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyabilir.

Xiaomi Mix 5‘in geliştirme süreci, şüphesiz ki sektördeki diğer oyuncular tarafından da yakından takip ediliyor ve başarılı bir lansman, ekran altı kamera teknolojisinin geleceği için önemli bir kilometre taşı olabilir, bu teknolojinin yaygınlaşmasının önünü açabilir.

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Siz Xiaomi Mix 5 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.