Haber
Instagram ve Facebook müzik özelliği Türkiye için aktif hale geldi!
Geçtiğimiz dönem de ülkemiz için büyük bir eksiklik olarak görülen Instagram ve Facebook müzik özelliği bugün itibariyle aktif hale geldi. Artık hikayelerimize 39 milyon şarkıyı aşkın kütüphaneden dilediğimiz parçaları ekleyebileceğiz. Öncelerde, çoğu yabancı kaynaklı hikayede özelliğin “ülkemiz için kullanılamadığını” belirten ibare artık karşımıza çıkmayacak.
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Instagram için, hikayelere şarkı eklemenin yanında, şarkı sözleri ve çeşitli animasyonları da beraberinde getiren özellik, şarkılara ait kapak görsellerini de ekleyebilme olanağı sağlıyor
Facebook cephesinde ise, hikayeye ekleme dışında, profilimizde bu özellik için bir alan ayrılacak ve bu alanda istediğimiz şarkıları listeleyebileceğiz. Hatta bir adım ileriye giderek, arkadaşlarımızla bu şarkılar sayesinde etkileşim sağlayıp, karşılıklı gönderimler yapabileceğiz.
Geçtiğimiz günlerde masaüstü uygulaması için direkt mesajlar ve canlı yayın izleme gibi özellikleri sunan Instagram, ilerleyen günlerde hem dünya genelinde hem de ülkemiz için ne gibi yenilikler sağlayacak merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro+, DxOMark testinde görüntülendi!
Honor, bugün yeni amiral gemisi serisini tanıttı. Lansman esnasında Honor 30 Pro+, DxOMark tarafından puanlandı ve değerlendirme yazısı yayınlandı. Honor 30 Pro+, DxOMark tarafından 125 puan alarak, Huawei Mate 30 Pro 5G ve Oppo Find X2 Pro‘yu geçerek ikinci sıraya yerleşti. Cihaz, zirvedeki Huawei P40 Pro‘nun ise 3 puan gerisinde.
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Honor 30 Pro+, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
DxOMark, P40 Pro ve 30 Pro+’ın arasında kullanıcıların farkedemeyeceği kadar ufak farklar olduğunu belirtti. Cihazın fotoğraf puanı 136 ve video puanı ise 104 olarak belirlendi. 30 Pro+, P40 Pro‘da olduğu gibi 50 MP çözünürlüklü 1/1.28 inçlik bir sensörle geliyor fakat 30 Pro+‘ta OIS desteği bulunmuyor. Cihazın ultra geniş açılı kamerası ise 16 MP çözünürlüklü ve 1/3.09 inçlik bir sensör kullanıyor ayrıca 17mm‘ye eşdeğer bir görüş alanı bulunuyor. Telefonun güçlü bir kamera kurulumunun bulunmasının yanı sıra pozlaması tüm ışık seviyelerinde oldukça iyi olarak değerlendirildi.
30 Pro+‘ın övülen diğer özellikleri ise dinamik aralığının oldukça iyi olması ve kameranın beyaz dengesini iyi tutturabilmesi oldu. DxOMark, çekilen video kliplerinde beyaz dengesinin iyi kullanılması ile birlikte çok güzel bir renk aralığının ortaya çıktığı belirtti. Cihaz, düşük ışıklı ortamlarda bazı kararsızlıklar gösterse de otomatik odaklama performansının oldukça etkileyici olması bu açığı kapatıyor.
30 Pro+, hem video hem fotoğraf tarafında aldığı puanlarda P40 Pro‘nun gerisinde fakat diğer rakiplerinin ise önünde bulunuyor. Telefonun fiyatlandırması ise 4,999 CNY(700$ civarında) olarak belirlendi. Cihazın fiyatına göre iyi bir kamerasının bulunması, kameraya önem veren kullanıcıları cezbedecek gibi görünüyor.
Oyun
Riot Games, Valorant oyunu için beta erişim davetiyesi dağıtacak
Riot Games, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Valorant oyununun beta sürümüne, kullanıcıların katılabilmesi için çok sayıda erişim davetiyesi dağıtacak. Riot’un bu uygulaması sayesinde oyun, beta döneminde bile çok sayıda aktif kullanıcıya ulaşabilir.
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Yeni yayınlanan Valorant beta davetiyelerine nasıl ulaşılabilir
Daha önce Twitch üzerinden belli yayıncıların yayınlarına aktif olarak katılarak beta sürümü katılım davetiyesi yakalama şansına sahip olabiliyordunuz. Şimdi ise Riot Games, Twitch üzerinden yayın yapan bütün kullanıcılara beta sürümüne katılım için davetiye dağıtma yetkisi verecek. Böylelikle beta sürümüne katılım kolaylaşacak ve beta sürümüne katılan toplam kullanıcı sayısı ciddi oranda artacak.
Riot Games ise artacak olan kullanıcı sayısına hazır olmak için şimdiden sunucu kapasitesini genişletti. Riot Games yetkilileri Anna Donlon ve Joe Ziegler’in belirttiği üzere sunucu kapasitesi, oyuncu yoğunluğu ile baş edebilmek adına %25 arttırılmış durumda. Bunlara ek olarak, yetkililer, ücret karşılığı beta hesabı alıp satmanın yasak olduğunu; bunu yaptıklarını tespit edilen bazı hesapların tespit edilerek banlandığını söylediler. Bu konuda araştırmalarına devam edecek olduklarını ifade eden yetkililer; kullanıcıları ücret karşılığı hesap satın almamaları konusunda uyardı ve tespit edilmeleri halinde doğrudan banlanacaklarını belirtti.
Valorant oyununun beta sürümüne katılımın artışıyla beraber; Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive ve Blizzard’ın Overwatch oyunu da dahil olmak üzere 3 oyun arasında ciddi bir rekabet oluşacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch üzerinde 34 milyon saatlik izlenme rekoru kıran Valorant; rakiplerine şimdiden ciddi bir göz dağı vermiş durumda.
Oyunun uzun süre beta sürümünde kalacağını biliyoruz fakat buna rağmen bazı organizasyonlar tarafından ufak çaplı Valorant turnuvaları organize edilmeye başlandı. Bize kalırsa Valorant henüz beta aşamasındayken bile oyun dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı diyebiliriz. Siz Valorant beta sürümüne giriş yetkisine sahip misiniz? Sahip değilseniz bile siz oyun ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Giyilebilir Teknoloji
Wear OS, el yıkama hatırlatmaları yapacak!
El yıkama işlemi virüslerin ellerinize tutunmasını ve salgının önlenmesi açısından en iyi savunma yöntemlerinden biridir. Google, Wear OS kullanıcılarına el yıkama alışkanlığı kazandıracak bir özelliği işletim sistemine ekledi.
Wear OS üzerinde çalışan “Saat” uygulaması, kullanıcılara periyodik olarak el yıkamayı hatırlatacak uyarılar verecek. Uygulama uyarı vermeye başladığında, “Her zaman sabun kullanın” mesajı ile birlikte 40 saniye süresince bir sayaç çalışacak. 40 saniyenin tamamlanmasının ardından uygulama 3 saat sonra yeni bir uyarı geleceğini bildirecek. Her 3 saatte bir bu bildirimi almak istemiyorsanız uygulamanın bildirim ayarlarından bu özelliği devredışı bırakabilirsiniz.
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Söz konusu özellik, “Saat” uygulamasının 5.4.0 sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Sizde akıllı saatinizde bu tarz uyarılar almak istiyorsanız Google Play Store üzerinden Saat uygulamasını güncelleyebilirsiniz.