Instagram ve Facebook müzik özelliği Türkiye için aktif hale geldi!

Geçtiğimiz dönem de ülkemiz için büyük bir eksiklik olarak görülen Instagram ve Facebook müzik özelliği bugün itibariyle aktif hale geldi. Artık hikayelerimize 39 milyon şarkıyı aşkın kütüphaneden dilediğimiz parçaları ekleyebileceğiz. Öncelerde, çoğu yabancı kaynaklı hikayede özelliğin “ülkemiz için kullanılamadığını” belirten ibare artık karşımıza çıkmayacak.

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Instagram için, hikayelere şarkı eklemenin yanında, şarkı sözleri ve çeşitli animasyonları da beraberinde getiren özellik, şarkılara ait kapak görsellerini de ekleyebilme olanağı sağlıyor

Facebook cephesinde ise, hikayeye ekleme dışında, profilimizde bu özellik için bir alan ayrılacak ve bu alanda istediğimiz şarkıları listeleyebileceğiz. Hatta bir adım ileriye giderek, arkadaşlarımızla bu şarkılar sayesinde etkileşim sağlayıp, karşılıklı gönderimler yapabileceğiz.

Geçtiğimiz günlerde masaüstü uygulaması için direkt mesajlar ve canlı yayın izleme gibi özellikleri sunan Instagram, ilerleyen günlerde hem dünya genelinde hem de ülkemiz için ne gibi yenilikler sağlayacak merak konusu.