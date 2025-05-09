Google cephesinin en yeni uygun fiyatlı telefonu Google Pixel 9a DXOMARK tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Birçok cihazın kamera ve batarya testini gerçekleştiren DXOMARK ekibi, bu sefer de Google Pixel 9a kamera performansını inceledi. Peki Pixel 9a DXOMARK sonucu nasıl?

Google Pixel 9a DXOMARK sonucu nasıl?

Google Pixel 9a DXOMARK kamera testlerinden 143 puan alarak tüm telefonların bulunduğu sıralamada 33. sıraya yerleşti. Ancak fiyat segmentinde (400–600 $) birinci sırada yer alıyor. Bu başarı, cihazın sunduğu fotoğraf ve video kalitesinin üst segment cihazlarla yarıştığını gösteriyor.

Google Pixel 9a, DXOMARK testlerinde elde ettiği sonuçlarla orta-üst segmentte dikkat çeken bir akıllı telefon oldu. Hem kamera hem de ekran performansıyla öne çıkan cihaz, uygun fiyatıyla da kullanıcıların ilgisini çekiyor. Google Pixel 9a DXOMARK kamera testinden öne çıkan notları sizler için derledik.

Kısaca hatırlatmak gerekirse, cihazın arkasında 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası bulunuyor.

Fotoğraf Kalitesi

Pozlama ve Renkler: Doğru pozlama ve doğal renk üretimiyle öne çıkıyor. Geniş dinamik aralığı sayesinde yüksek kontrastlı sahnelerde bile detay kaybı yaşanmıyor.

Doğru pozlama ve doğal renk üretimiyle öne çıkıyor. Geniş dinamik aralığı sayesinde yüksek kontrastlı sahnelerde bile detay kaybı yaşanmıyor. Otomatik Odaklama: Hızlı ve güvenilir otomatik odaklama sistemi, hem gündüz hem de iç mekan çekimlerinde net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Hızlı ve güvenilir otomatik odaklama sistemi, hem gündüz hem de iç mekan çekimlerinde net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Detay ve Doku: Aydınlık ortamlarda ince detayları ve dokuları başarılı bir şekilde yakalıyor. Ancak düşük ışık koşullarında detay kaybı ve gürültü artışı gözlemleniyor.

Video Performansı

Görüntü Sabitleme: Etkin görüntü sabitleme sistemi sayesinde hareketli çekimlerde bile sarsıntısız videolar elde ediliyor.

Etkin görüntü sabitleme sistemi sayesinde hareketli çekimlerde bile sarsıntısız videolar elde ediliyor. Renk ve Pozlama: Gün ışığında doğru renkler ve pozlama sunuyor. Ancak düşük ışıkta pozlama tutarsızlıkları ve detay kaybı yaşanabiliyor.

Gün ışığında doğru renkler ve pozlama sunuyor. Ancak düşük ışıkta pozlama tutarsızlıkları ve detay kaybı yaşanabiliyor. Otomatik Odaklama: Video çekimlerinde de hızlı ve doğru odaklama performansı sergiliyor.

Ekran Performansı: 155 Puan

Pixel 9a, DXOMARK ekran testlerinden 155 puan alarak tüm telefonların bulunduğu sıralamada 8. sıraya yerleşti. Fiyat segmentinde ise birinci sırada bulunuyor. 6.3 inç pOLED ekranı, 1080 x 2424 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

Ekran Özellikleri

Renk Doğruluğu: Çoğu aydınlatma koşulunda doğru ve doğal renkler sunuyor. Ancak karanlık ortamlarda renkler biraz doygunluk kaybı yaşayabiliyor.

Çoğu aydınlatma koşulunda doğru ve doğal renkler sunuyor. Ancak karanlık ortamlarda renkler biraz doygunluk kaybı yaşayabiliyor. Parlaklık ve Okunabilirlik: Ekran, çoğu ortamda iyi bir okunabilirlik sağlıyor. HDR10 içerikler düşük ışıkta ve iç mekanlarda iyi bir şekilde görüntüleniyor. Ancak SDR videolar izlenirken parlaklık biraz düşük kalabiliyor.

Ekran, çoğu ortamda iyi bir okunabilirlik sağlıyor. HDR10 içerikler düşük ışıkta ve iç mekanlarda iyi bir şekilde görüntüleniyor. Ancak SDR videolar izlenirken parlaklık biraz düşük kalabiliyor. Dokunmatik Tepki: Hızlı ve doğru dokunmatik tepki süresi sunuyor. Ancak cihaz yatay modda tutulduğunda istenmeyen dokunuşlar algılanabiliyor.

Google Pixel 9a Artıları ve Eksileri

Peki Pixel 9a artıları ve eksileri neler? İşte DXOMARK Pixel 9a testi sonuçlarından sizler için derlediğimiz bilgiler.

Artıları:

Üst segment cihazlara yakın kamera ve video performansı

Doğru renk üretimi ve geniş dinamik aralık

Hızlı ve güvenilir otomatik odaklama

Yüksek kaliteli ekran ve dokunmatik tepki süresi

Eksileri:

Düşük ışıkta detay kaybı ve gürültü artışı

SDR video izlerken düşük parlaklık

Yatay modda istenmeyen dokunuş algılamaları

Pixel 9a özellikleri neler?

Pixel 9a, 6,3 inç büyüklüğündeki FHD+ OLED ekranı ile dikkat çekiyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 2700 nit tepe parlaklık sunarak önceki modele kıyasla %35 daha iyi bir görüntü deneyimi vadediyor. Cihazın tasarımına baktığımızda, mat arka yüzey, cilalı alüminyum çerçeve ve yuvarlatılmış kenarlar ile oldukça şık bir görünüm sunduğu görülüyor. Ayrıca, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı.

Gücünü Google’ın yeni nesil Tensor G4 işlemcisinden alan Pixel 9a, güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için Titan M2 çipiyle donatılmış. Kutudan Android 15 ile çıkan cihaz, tam 7 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemeleri alacak. Bu da kullanıcıların uzun yıllar boyunca güncel ve güvenli bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Kamera tarafında ise Pixel 9a, Google’ın yapay zeka destekli kamera yazılımıyla güçlendirilmiş. Cihazın arkasında 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası bulunuyor. Her iki kamerayla da 4K video kaydı yapmak mümkün. Magic Eraser, Night Sight ve Astrophotography gibi özel fotoğraf çekim modları da bu modelde yer alıyor.

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Batarya konusunda da oldukça iddialı olan Pixel 9a, 5100 mAh kapasitesindeki piliyle uzun süreli kullanım sunuyor. 23 W hızlı şarj ve 7.5 W kablosuz şarj desteği ile telefon kısa sürede enerji kazanabiliyor. Cihaz, Obsidian, Porcelain, Peony ve Iris renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü.

Pixel 9a alınır mı?

Google Pixel 9a, sunduğu kamera ve ekran performansıyla orta-üst segmentte öne çıkan bir akıllı telefon. DXOMARK testlerinden aldığı yüksek puanlar, cihazın fiyat-performans oranının ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Eğer uygun fiyatlı bir cihazda üst düzey kamera ve ekran deneyimi arıyorsanız, Pixel 9a kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Ancak ne yazık ki cihaz ülkemizde resmi olarak satışa sunulmadı. Bu nedenle ithal etme yolunu tercih etmeniz ve pasaporta kaydettirme gibi süreçlerden geçmeniz gerekecek. Bu noktada Pixel 9a fiyatı beklediğinizden daha pahalı bile olabilir.